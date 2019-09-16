(الإصلاح) تُعالج 96% من القضايا الواردة لمكاتبها خلال أغسطس



بدورها أنجزت مديرية داخلية خانيونس 97 قضية، بينما أنجزت مديرية داخلية رفح 163 قضية خلال هذا الشهر.

رام الله - دنيا الوطنعالجت لجان الإصلاح التابعة للإدارة العامة لشؤون العشائر بوزارة الداخلية والأمن الوطني 706 قضية متنوعة، ما نسبته 96% من مجمل القضايا التي تقدم بها المواطنون لمكاتبها المنتشرة في قطاع غزة خلال شهر آب/ أغسطس الماضي.وأظهرت تقارير إحصائية صادرة عن "مكاتب العشائر والإصلاح في محافظات قطاع غزة، وفق ما وصل "دنيا الوطن" أن رجال الإصلاح في وزارة الداخلية، أنجزوا 706 قضايا من بين 732 قضية مجتمعية عُرضت على 60 لجنة إصلاح بالقطاع.وتنوعت تلك القضايا بين مشاجرات وقضايا مالية وخلافات على أراضٍ وحوادث ومشاكل عائلية وقضايا قتل وسرقات وغيرها.وأوضح التقرير، أن مديرية داخلية غزة، أنجزت خلال فروعها المنتشرة في المحافظة 276 قضية، فيما أنجزت داخلية الشمال 116 قضية، كما أنجزت مديرية داخلية الوسطى 54 قضية.