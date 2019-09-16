شؤون فلسطينية

رسمياً.. كهرباء القدس تنشر المناطق التي ستخضع لتقنين التيار الكهربائي

رسمياً.. كهرباء القدس تنشر المناطق التي ستخضع لتقنين التيار الكهربائي
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت شركة كهرباء محافظة القدس اليوم، أنها تسلمت الإنذار الثالث من شركة الكهرباء الإسرائيلية، والذي ستقوم الاخيرة  بموجبه البدء بتقنين أو قطع التيار الكهربائي عن بعض مناطق امتياز الشركة، وذلك بتاريخ الثاني والعشرين والثالث والعشرين من الشهر الجاري في كل من مدن رام الله، وبيت لحم، وأريحا.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة القدس ومديرها العام المهندس هشام العمري: "أبلغتنا شركة الكهرباء القُطرية الإسرائيلية بشكل رسمي، أنها ستبدأ باتخاذ اجراءات تقنين أو قطع التيار الكهربائي في الثاني والعشرين من شهر أيلول/ سبتمبر من الساعة 10 صباحاً وحتى 12 ظهراً في مدينة رام الله بما فيها قرى وبلدات سنجل، جلجيليا، عبوين، عارورة، مزارع النوباني، روابي، عجول، دير السودان، المزرعة الشرقية، عين يبرود، ترمسعيا، أبو فلاح، المغير، أما المناطق التي سيشملها القطع في مدينة بيت لحم فهي مناطق حوسان، واد فوكين، بتير، نحالين، أجزاء من الخضر، واد غنيم، جبل هندازه، وادي شاهين".

وأوضح العمري، أن المناطق التي سيشملها القطع أو التقنين في الثالث والعشرين من الشهر الحالي في مدينة رام الله وأريحا من الساعة 12 صباحاً وحتى 2 ظهراً هي النبي صالح، ام صفا، دير أبو مشعل، بيت ريما، رنتيس، شبتين، دير غسانه، كفر عين، قراوة، دير نظام، عابود، اللبن الغربي، جيبيا، برهام، وأجزاء من بيرزيت (المرج/الأمير حسن/ مسبح عين حمام)، أما المناطق التي سيشملها القطع في أريحا بذات التاريخ فهي مخيم عقبة جبر، مخيم عين السلطان، النويعمه، العوجا.

واعتذر العمري لكافة المشتركين عن هذا الإجراء الخارج عن إرادة الشركة الذي تسعى كهرباء إسرائيل تطبيقه على أبناء شعبنا، وبموافقة الحكومة الإسرائيلية التي تمارس العقاب الجماعي على الشعب الفلسطيني، مطالباً المشتركين بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء فترة الانقطاع.

وأكد العمري، أنه في حال بدأت كهرباء إسرائيل تهديدها، سيكون لهذا الإجراء انعكاسات وتداعيات خطيرة على مجمل الأوضاع، وحدوث أضرار لا تحمد عقباها، وشلّ كافة مناحي الحياة، لاسيما في المؤسسات الخدماتية والمستشفيات، ومستودعات الأدوية، وقطاعات التعليم والمياه، إضافة إلى تعطيل خدمات الاتصالات وكافة القطاعات الحيوية والخدماتية في مناطق الامتياز، داعياً الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم والعمل سوياً  لمواجهة الأزمة الراهنة.

وطالب العمري الحكومة الفلسطينية بضرورة التدخل الفوري عبر المؤسسات الدولية والحقوقية للضغط على إسرائيل لوقف إجراءاتها بحق الشركة، لاسيما أن الأخيرة تراجعت عن الاتفاقية التي وقعتها مع السلطة الفلسطينية، فيما يخص الديون المتراكمة على الشركة، كما طالب العمري الأجهزة الأمنية والقضائية بأخذ إجراءات رادعة بحق المتخلفين وسارقي التيار الكهربائي لوقف نزيف الخسائر الذي تتكبده الشركة، والتي تبلغ نسبتها أكثر من 160 مليون شيكل سنوياً".

وناشد العمري كافة المشتركين في المدن والقرى والمخيمات في مناطق امتياز الشركة بتحمل كامل مسؤولياتهم بسداد ما عليهم من ديون لشركة كهرباء القدس، وتصويب أوضاعهم ووقف كافة أشكال سرقة التيار الكهربائي والربط العشوائي غير الشرعي من قبل بعض المشتركين، هذا بالإضافة إلى ضرورة ترشيد استهلاك التيار الكهربائي في حال نفذت الشركة الإسرائيلية تهديداتها بتقنين التيار الكهربائي.

أخبار ذات صلة

مدير صيدلية المستشفيات: الاستخدام الأمثل للمُطهرات خفض معدلات الصرف للنصف

مدير صيدلية المستشفيات: الاستخدام الأمثل للمُطهرات خفض معدلات الصرف للنصف

الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الثلاثاء

الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الثلاثاء

شؤون الأسرى: الأسير خلوف دخل مرحلة الخطر المميت

شؤون الأسرى: الأسير خلوف دخل مرحلة الخطر المميت

100 أسير فلسطيني ينضمون للإضراب المفتوح عن الطعام

100 أسير فلسطيني ينضمون للإضراب المفتوح عن الطعام

وزارة الزراعة تُحدد رسمياً موعد قطف الزيتون

وزارة الزراعة تُحدد رسمياً موعد قطف الزيتون

الهرفي: الرئيس عباس سيلتقي نظيره الفرنسي في نيويورك

الهرفي: الرئيس عباس سيلتقي نظيره الفرنسي في نيويورك

(الديمقراطية) تدعو لأوسع تصويت للقائمة المشتركة

(الديمقراطية) تدعو لأوسع تصويت للقائمة المشتركة

(الإصلاح) تُعالج 96% من القضايا الواردة لمكاتبها خلال أغسطس

(الإصلاح) تُعالج 96% من القضايا الواردة لمكاتبها خلال أغسطس

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا تهدد إسرائيل

سوريا تهدد إسرائيل

شؤون فلسطينية

مدير صيدلية المستشفيات: الاستخدام الأمثل للمُطهرات خفض معدلات الصرف للنصف

مدير صيدلية المستشفيات: الاستخدام الأمثل للمُطهرات خفض معدلات الصرف للنصف

الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الثلاثاء

الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الثلاثاء

شؤون الأسرى: الأسير خلوف دخل مرحلة الخطر المميت

شؤون الأسرى: الأسير خلوف دخل مرحلة الخطر المميت

100 أسير فلسطيني ينضمون للإضراب المفتوح عن الطعام

100 أسير فلسطيني ينضمون للإضراب المفتوح عن الطعام

وزارة الزراعة تُحدد رسمياً موعد قطف الزيتون

وزارة الزراعة تُحدد رسمياً موعد قطف الزيتون

الهرفي: الرئيس عباس سيلتقي نظيره الفرنسي في نيويورك

الهرفي: الرئيس عباس سيلتقي نظيره الفرنسي في نيويورك

(الديمقراطية) تدعو لأوسع تصويت للقائمة المشتركة

(الديمقراطية) تدعو لأوسع تصويت للقائمة المشتركة

(الإصلاح) تُعالج 96% من القضايا الواردة لمكاتبها خلال أغسطس

(الإصلاح) تُعالج 96% من القضايا الواردة لمكاتبها خلال أغسطس

منوعات

زوجة نجل إسماعيل ياسين: سُمعة لم يمت مفلسا وهذا ما كان في رصيده بالبنك

زوجة نجل إسماعيل ياسين: سُمعة لم يمت مفلسا وهذا ما كان في رصيده بالبنك

تضحية هند رستم من أجل فريد الأطرش ألزمتها الفراش شهر ونصف

تضحية هند رستم من أجل فريد الأطرش ألزمتها الفراش شهر ونصف

الحرب تشتعل بين نسرين طافش وديمة الجندي.. &#34;حيوانة وفاشلة&#34;؟

الحرب تشتعل بين نسرين طافش وديمة الجندي.. "حيوانة وفاشلة"؟

فيديو مسرّب لفنان لبناني يقوم بضرب امرأة وتعنيفها

فيديو مسرّب لفنان لبناني يقوم بضرب امرأة وتعنيفها

سعر صادم لبدلة أحلام التي أخفت بها عمرها الحقيقي

سعر صادم لبدلة أحلام التي أخفت بها عمرها الحقيقي

تعليق ساخر لحمدي الميرغني على صورته &#34;المُحرجة&#34; في زفاف هنا الزاهد

تعليق ساخر لحمدي الميرغني على صورته "المُحرجة" في زفاف هنا الزاهد

جمال والدة بسمة بوسيل يُثير دهشة جمهورها.. ومتابعون: &#34;مش عارفين نفرّق بينهما&#34;

جمال والدة بسمة بوسيل يُثير دهشة جمهورها.. ومتابعون: "مش عارفين نفرّق بينهما"

دنيا بطمة تكشف علاقتها حالياً بحلا ترك وتصرفات الأخيرة مع أختها غزل

دنيا بطمة تكشف علاقتها حالياً بحلا ترك وتصرفات الأخيرة مع أختها غزل

بروز بطن ريهانا في أحدث ظهور يشكك في حملها.. وتعليقها يحير الجمهور

بروز بطن ريهانا في أحدث ظهور يشكك في حملها.. وتعليقها يحير الجمهور

وفاة الفنانة التونسية منيرة حمدي

وفاة الفنانة التونسية منيرة حمدي

عربي

الحوثيون يكشفون نوع الطائرات التي نفذت الهجوم على منشآت النفط السعودية

الحوثيون يكشفون نوع الطائرات التي نفذت الهجوم على منشآت النفط السعودية

انطلاق خامس عملية لملاحقة عناصر تنظيم الدولة بالعراق

انطلاق خامس عملية لملاحقة عناصر تنظيم الدولة بالعراق

لأول مرة في مصر.. حكم قضائي يجيز تسجيل الطفل المولود سفاحًا

لأول مرة في مصر.. حكم قضائي يجيز تسجيل الطفل المولود سفاحًا

10 قتلى على الأقل بانفجار كبير في مدينة الراعي شمال سوريا

10 قتلى على الأقل بانفجار كبير في مدينة الراعي شمال سوريا