شؤون فلسطينية

طالب جامعي يناشد أهل الخير تسديد ما تبقى من قسطه الجامعي

طالب جامعي يناشد أهل الخير تسديد ما تبقى من قسطه الجامعي
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
ناشد الطالب( ع - م) الذي  يدرس في جامعة ليست في محافظته التي يسكنها والذي تعسر به الحال أهل الخير مساعدته في تكملة قسطه الجامعي.

وتمنى الطالب الذي يسكن في المحافظة الوسطى ان يتمكن من اكمال دراسته سريعا وعدم انقطاعه عنها لكي يقوم بمساعدة عائلته بعد التخرج.

ويشرح الطالب الجامعي وضع أسرته قائلا :" والدي  مريض سكري وضغط وغضروف ، وعايشين على مخصصات  الشؤون وجزء من معاش جدى الله يرحمه".

وأضاف: "الوضع المادى للأسف صعب جدا وبنقول الحمد لله رغم  شيء ، مشيرا الى ان الفصل الجامعى بدا قبل يومين  ورفضت الجامعة تسجيلى لوجود مبلغ متراكم على بالسنة الجديدة وطلبت مني ان  اسدد المبلغ كاملا وهو  200 دينار فقمت بتجهيز 100 دينار ومتبقى علي 100 دينار اخرى لتسجيلى بالجامعة وأمل من الله ان يتم مساعدتى منكم".

وختم وعلامات الحزن بادية على وجهه قائلا :" أعلم جيدا ما يقوله البعض ما معوا ما بيلزمو وأعلم بأن البعض يساعد في الأكل فقط ولكن هذه حالتى لمن اراد مساعدتى في تكملة دفع القسط الجامعي وفي ميزان حسناته  حتى أستطيع أن أكمل تعليمي".

للتواصل/ 0597599924

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