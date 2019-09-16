نائب المفتي العام يُشارك في المؤتمر العام الثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية







والتقى على هامش المؤتمر شخصيات رسمية وشعبية من المشاركين في أعماله، وأطلعهم على آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، وما تتعرض له المقدسات الفلسطينية، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك من اعتداء من قبل سلطات الاحتلال وقطعان مستوطنيها، التي زادت في الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ، داعياً العالم العربي والإسلامي والدول الصديقة إلى لجم سلطات الاحتلال؛ لوقف هذه الانتهاكات قبل فوات الأوان..

رام الله - دنيا الوطنشارك الشيخ إبراهيم خليل عوض الله، نائب المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية في المؤتمر العام الثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بعنوان "فقه بناء الدول، دراسة فقهية عصرية"، الذي نظمته وزارة الأوقاف المصرية، وبمشاركة عدد من علماء ومفكري الدول العربية والإسلامية، وقدم بحثاً بعنوان: "مفهوم الدولة وأركانها بين الماضي والحاضر"، حيث تحدث في كلمته عن مفهوم الدولة في الإسلام، مبيناً الفرق بين مفهوم الدولة في الإسلام، ومفهوم الدولة في الفكر الغربي، مضيفاً، أن نصوص الشريعة الإسلامية تؤكد على أن الإسلام نظام للحكم، مستنداً إلى الكتاب والسنة، كما وضح موقف اجتهادات الفقهاء من الدولة، وتطرق كذلك إلى أركان الدولة في الإسلام، حيث بين أن أركان الدولة هي الشعب والإقليم والسلطة الحاكمة.