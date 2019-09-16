الأحمد: تصريحات (نتنياهو) حول ضم الأغوار تعكس سياسة إسرائيل العنصرية واجتماعه بالأغوار استعراض
رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، أن ما صرح به نيتنياهو حول نيته ضم الأغوار، هو امتداد للسياسية الإسرائيلية الاحتلالية العنصرية، والجديد بالموضوع هو وجود الدعم الأمريكي.
وشدد الأحمد في حديث لبرنامج (ملف اليوم) عبر تلفزيون فلسطين على ضرورة بدء الدول الإسلامية والعربية والدول المؤمنة بحل الدولتين، بخطوات عملية للتصدي لسياسة نتنياهو، وعدم الاكتفاء بردات الفعل والإدانة والاستنكار.
وقال الأحمد: إن المزاد الانتخابي ليس بعيداً عن عقلية نتنياهو، فهو ربط قراره بعودته رئيساً للوزراء، معتبراً اجتماعه في الغور حركة استعراضية، للإيحاء للمستوطنين، أن الأغوار جزء من إسرائيل والحكومة تمارس عملها، لأن عقد اجتماع الحكومة فيها نوع من أنواع السيادة، وقال:" لكن هذه السيادة لا قيمة قانونية لها، لأنها تتناقض مع قرارات الشرعية الدولية، وبالتالي علينا متابعة الأمر بخطوات عملية" مشيراً إلى تصريحات الرئيس محمود عباس، التي أكد فيها أنه في حال ضم إسرائيل لأي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، فستنتهي الاتفاقات الموقعة معها.
وأضاف: أن الحكومة الفلسطينية ستجتمع اليوم في الأغوار، وهي صاحبة السيادة على الأغوار، وليس نتنياهو الذي يريد سرقة هذه الأرض.
وحول اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أمس، قال الأحمد:" إن اللجنة ناقشت على جدول أعمالها القضية الخاصة بتصريحات نتنياهو، وأخذت حيزاً كبيراً لنقاش الخطوات العملية السياسية والقانونية في مختلف المؤسسات الدولية، لنتسلح ونعمق التزام المجتمع الدولي بقراراته، إضافة لذلك ناقشنا كيفية التخلص من الاحتلال، وبشكل تفصيلي، كإيقاف استيراد العجول من إسرائيل وغيرها".
وبخصوص اجتماع منظمة التعاون الإسلامي، شدد الأحمد على أن دعوة المملكة العربية السعودية لانعقاد المنظمة خطوة كبيرة جداً، وكانت نتائج المؤتمر إيجابية، فهناك خطوات إجرائية وقانونية وسياسية، وكلف الأمين العام بتقديم تقرير دوري لمتابعة تنفيذ القرارات، كما أكدوا على ضرورة أن تتوالى الخطوات السياسية والقانونية الممكنة، بما في ذلك التحرك في المحافل الدولية، حتى يتم إنهاء الاحتلال.
ودعا المؤتمر لتأييد دعم خطة الرئيس التي طرحها في مجلس الأمن، حول عقد مؤتمر دولي، مشيراً لاتصال الرئيس محمود عباس بخادم الحرمين الشريفين، وتبادل الأفكار والمعلومات حول ما يدور في فلسطين، وما يجري في السعودية من استهداف للمنشآت النفطية، والتأكيد على دعم السعودية ورفض هذا الاستهداف.
وتساءل الأحمد :" لماذا هذا الاستهداف لدول المنطقة العربية، لقد آن الآوان لكي نتوحد وأن نحل الخلافات العربية العربية بأسرع وقت ممكن، وأن تكون قرارات وزراء الخارجية العرب أكثر عملية، وألا تقتصر على الإدانة والاستنكار، للتصدي لكل مشروع تصفية القضية الفلسطينية، ووضع حد للتدخلات في الشؤون العربية الداخلية؛ لتمتلك الأمة العربية مقومات الدفاع عن مصالحها الاقتصادية والسياسية".
وحول تقديم مستشارين إسرائيليين مقترحات تسمح للمستوطنين بتملك أو شراء واستملاك قطع أراض بشكل فردي، اعتبر الأحمد ذلك جزءاً من تصريحات نتنياهو، والتي ستطبق بمناطق الأغوار، للتأكيد لما يروجون له ألا مكان لدولة فلسطينية، مضيفاً:" هناك خطة استمعت لها من وزير الحكم المحلي، ولنبدأ بالخطوات العملية، وتقديم المزيد من التسهيلات، ولتكن المجابهة مفتوحة مهما كانت النتائج".
وأكد الأحمد، أن منح التراخيص والتسهيلات للبناء في المناطق المصنفة (ج)، جزء من الانفكاك عن الاحتلال، وعدم تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بيننا، لأنهم لم يلتزموا بها.
وأشار الأحمد إلى تعليق المجلس الوطني الاعتراف بإسرائيل، وقال: "المطلوب اليوم اعتراف جديد بين دولتين".
أكد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، أن ما صرح به نيتنياهو حول نيته ضم الأغوار، هو امتداد للسياسية الإسرائيلية الاحتلالية العنصرية، والجديد بالموضوع هو وجود الدعم الأمريكي.
وشدد الأحمد في حديث لبرنامج (ملف اليوم) عبر تلفزيون فلسطين على ضرورة بدء الدول الإسلامية والعربية والدول المؤمنة بحل الدولتين، بخطوات عملية للتصدي لسياسة نتنياهو، وعدم الاكتفاء بردات الفعل والإدانة والاستنكار.
وقال الأحمد: إن المزاد الانتخابي ليس بعيداً عن عقلية نتنياهو، فهو ربط قراره بعودته رئيساً للوزراء، معتبراً اجتماعه في الغور حركة استعراضية، للإيحاء للمستوطنين، أن الأغوار جزء من إسرائيل والحكومة تمارس عملها، لأن عقد اجتماع الحكومة فيها نوع من أنواع السيادة، وقال:" لكن هذه السيادة لا قيمة قانونية لها، لأنها تتناقض مع قرارات الشرعية الدولية، وبالتالي علينا متابعة الأمر بخطوات عملية" مشيراً إلى تصريحات الرئيس محمود عباس، التي أكد فيها أنه في حال ضم إسرائيل لأي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، فستنتهي الاتفاقات الموقعة معها.
وأضاف: أن الحكومة الفلسطينية ستجتمع اليوم في الأغوار، وهي صاحبة السيادة على الأغوار، وليس نتنياهو الذي يريد سرقة هذه الأرض.
وحول اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أمس، قال الأحمد:" إن اللجنة ناقشت على جدول أعمالها القضية الخاصة بتصريحات نتنياهو، وأخذت حيزاً كبيراً لنقاش الخطوات العملية السياسية والقانونية في مختلف المؤسسات الدولية، لنتسلح ونعمق التزام المجتمع الدولي بقراراته، إضافة لذلك ناقشنا كيفية التخلص من الاحتلال، وبشكل تفصيلي، كإيقاف استيراد العجول من إسرائيل وغيرها".
وبخصوص اجتماع منظمة التعاون الإسلامي، شدد الأحمد على أن دعوة المملكة العربية السعودية لانعقاد المنظمة خطوة كبيرة جداً، وكانت نتائج المؤتمر إيجابية، فهناك خطوات إجرائية وقانونية وسياسية، وكلف الأمين العام بتقديم تقرير دوري لمتابعة تنفيذ القرارات، كما أكدوا على ضرورة أن تتوالى الخطوات السياسية والقانونية الممكنة، بما في ذلك التحرك في المحافل الدولية، حتى يتم إنهاء الاحتلال.
ودعا المؤتمر لتأييد دعم خطة الرئيس التي طرحها في مجلس الأمن، حول عقد مؤتمر دولي، مشيراً لاتصال الرئيس محمود عباس بخادم الحرمين الشريفين، وتبادل الأفكار والمعلومات حول ما يدور في فلسطين، وما يجري في السعودية من استهداف للمنشآت النفطية، والتأكيد على دعم السعودية ورفض هذا الاستهداف.
وتساءل الأحمد :" لماذا هذا الاستهداف لدول المنطقة العربية، لقد آن الآوان لكي نتوحد وأن نحل الخلافات العربية العربية بأسرع وقت ممكن، وأن تكون قرارات وزراء الخارجية العرب أكثر عملية، وألا تقتصر على الإدانة والاستنكار، للتصدي لكل مشروع تصفية القضية الفلسطينية، ووضع حد للتدخلات في الشؤون العربية الداخلية؛ لتمتلك الأمة العربية مقومات الدفاع عن مصالحها الاقتصادية والسياسية".
وحول تقديم مستشارين إسرائيليين مقترحات تسمح للمستوطنين بتملك أو شراء واستملاك قطع أراض بشكل فردي، اعتبر الأحمد ذلك جزءاً من تصريحات نتنياهو، والتي ستطبق بمناطق الأغوار، للتأكيد لما يروجون له ألا مكان لدولة فلسطينية، مضيفاً:" هناك خطة استمعت لها من وزير الحكم المحلي، ولنبدأ بالخطوات العملية، وتقديم المزيد من التسهيلات، ولتكن المجابهة مفتوحة مهما كانت النتائج".
وأكد الأحمد، أن منح التراخيص والتسهيلات للبناء في المناطق المصنفة (ج)، جزء من الانفكاك عن الاحتلال، وعدم تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بيننا، لأنهم لم يلتزموا بها.
وأشار الأحمد إلى تعليق المجلس الوطني الاعتراف بإسرائيل، وقال: "المطلوب اليوم اعتراف جديد بين دولتين".
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