مرور شهر على احتجاز السلطات الإسرائيلية لجثة الطفل أبو رومي

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رام الله - دنيا الوطن

تحتجز السلطات الإسرائيلية، جثة الطفل الفلسطيني، نسيم أبو رومي (14 عامًا)، الذي تم قتله بزعم قيامه بطعن شرطي إسرائيلي، قرب المسجد الأقصى، في الشهر الماضي، وإصابته بجروح طفيفة.



وبتاريخ 15 آب/ أغسطس، فتحت الشرطة الإسرائيلية النار على أبو رومي وصديقه، مما أسفر عن استشهاد الأول وإصابة الثاني.



ومنذ شهر تحتجز إسرائيل، جثة أبو رومي، وترفض تسليمها لعائلته حتى يتمكنوا من دفنه.



وفي الأيام الأخيرة، بعد التماس قدمته الأسرة إلى المحكمة الإسرائيلية العليا، أعلنت السلطات الإسرائيلية، أنه سيتم تسريح الجثة لدفنها في غضون أسبوعين، وبسبب هذا البيان، ألغت المحكمة المداولات في الملف.