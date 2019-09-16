شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل 19 فلسطينياً من مناطق مختلفة في الضفة

قوات الاحتلال تعتقل 19 فلسطينياً من مناطق مختلفة في الضفة
رام الله - دنيا الوطن
تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، حملة اعتقالاتها في صفوف المواطنين في الضفة الغربية، فقد اعتقلت فجر اليوم الاثنين 19 مواطناً، عرف منهم 15 من مناطق مختلفة في الضفة بينهم محررون ومعتقلون سياسيون سابقون.

وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي في نابلس، اعتقلت محمد دويكات، مهند سلامة، حسام الغنمة، والمحرر أحمد نبهان بعد اقتحام منازلهم.

كما اعتقل جنود الاحتلال المواطن سامر غالب مرداوي من قلقيلية، ومحمود عبد الرؤوف من كفل حارس قرب سلفيت.

إلى ذلك، اعتقل جنود قوات الاحتلال في الخليل كلا من: بسام عطية زهور، أمير بسام زهور، عمر محمود عصافرة، ومنتصر محمود ابريوش، بعد اقتحام منازلهم في منطقة بيت كاحل غربا، كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، محمد جمال أبو سل من مخيم العروب شمال الخليل، والأسير المحرر سامي جنازرة من مخيم الفوار جنوب الخليل.

أما في بيت لحم، فاعتقل الاحتلال إياد طقاطقة من بيت فجار جنوب بيت لحم، ويزيد عصام ملحم.

وفي سياق متصل، داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة كفر عين غرب رام الله، واعتقلت علي عرقوب بعد مداهمة منزله.

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