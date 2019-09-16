شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: تشريح جثمان الشهيد بسام السايح اليوم بحضور طبيب فلسطيني

هيئة الأسرى: تشريح جثمان الشهيد بسام السايح اليوم بحضور طبيب فلسطيني
الشهيد بسام أمين محمد السايح
رام الله - دنيا الوطن
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين قبل قليل، أنه سيتم تشريح جثمان الشهيد بسام أمين محمد السايح، اليوم الإثنين في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً،  في معهد الطب العدلي أبو كبير، وذلك بحضور الطبيب الشرعي الفلسطيني والمنتدب من وزارة العدل الفلسطينية الدكتور أشرف القاضي.

وأوضحت الهيئة أن الأسير السايح كان قد استشهد بتاريخ الثامن من أيلول الجاري في مشفى "أساف هروفيه" الإسرائيلي، بعد أن مورست بحقه جريمة طبية ممنهجة ومتعمدة من قبل إدارة السجون الإسرائيلية، حيث كان يعاني من مرض السرطان في الدم والعظم، وتراكم للماء رئتيه، فضلا عن معاناته من تضخم في الكبد وضعف في عمل عضلات القلب وصلت إلى نسبة 15 %، أدت الى نقصان حاد في وزنه وخلل في عمل أعضائه الحيوية الى أن فارق الحياة.  

وأضافت الهيئة أن الأسير السايح  كان قد حُرم منذ اعتقاله في العام 2015 من الرعاية الصحية اللازمة، وتم اهمال وضعه الصحي بشكل صارخ للقانون، عدا عن احتجازه بظروف لا تتناسب اطلاقا مع حالته المرضية.

ولفتت الهيئة أنه وباستشهاد الأسير السايح، ارتفع عدد شهداء الحركة الوطنية الأسيرة لـ(221) شهيد ارتقوا منذ العام 1967، أكثر من ثلثهم بسبب سياسة الإهمال (القتل) الطبي المتعمد داخل المعتقلات.

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