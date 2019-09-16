منظمة دولية: إسرائيل تدخلت بالانتخابات التونسية

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رام الله - دنيا الوطن

نشرت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، تقريرًا يفيد بأن منظمة (سكاي لاين) الدولية، حذرت في التاسع من أيلول/ سبتمبر، الأحزاب التونسية من تدخل إسرائيل في الانتخابات الرئاسية التونسية، من خلال الشبكات الاجتماعية، بهدف التأثير على الانتخابات.



وأوضحت المنظمة الدولية، التي تتخذ من ستوكهولم مقرًا لها، أن هدفها هو مراقبة عمليات انتهاك الحرية والحقوق في الشبكات الاجتماعية.



وأعلنت المنظمة مؤخرًا أن شركات إسرائيلية مختصة بنشر الأخبار الكاذبة والشائعات هاجمت عدة دول، وخاصة تونس، من خلال عشرات صفحات (فيسبوك) بهدف نشر بيانات كاذبة.



وأشار التقرير إلى قيام شركة (فيسبوك)، في أيار/ مايو الماضي، بحذف 265 حسابًا بـ (فيسبوك) وكذلك (آنستجرام) كان هدفها الإضرار بالانتخابات في إحدى الدول الأفريقية.



وأكد الأمين العام لمنظمة (سكاي لاين) معاذ حامد، أنه "بسبب هذه الصفحات، التي كانت تهدف إلى الإضرار بالانتخابات التونسية، كان هناك حوالي ثلاثة ملايين متابع، وهم ينتمون إلى شركة إسرائيلية مشهورة تدعى (أرخميدس)، والتي تحاول التأثير على الوضع السياسي والانتخابات في البلدان الأفريقية، بما في ذلك تونس".



ووفقًا لما أوردته (سكاي لاين)، فقد تأخر كشف (فيسبوك) عن التدخل الإسرائيلي في تونس، بعد ثماني سنوات من نشر رسائل كاذبة منذ عام 2011 وقت حدوث ثورة تونس، ودعت المنظمة "الأحزاب التونسية إلى الحذر من التدخل الإسرائيلي".