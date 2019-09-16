الشرطة وبإسناد الأمن الوطني تتلف 151 مركبة غير قانونيةفي الخليل

وذكـرت إدارة العلاقات العامـة والإعـلام بالشرطـة " بأنه واستمراراً لجهود الشرطة المتواصلة في الحد من المركبات غير القانونية نظراً لخطورتها على حياة وسلامة المواطنين , فقد قامت الشرطة اليوم وبإسناد من جهاز الأمن الوطني بتنظيم نشاط شرطي في بلدات خاراس وصوريف وبيت أولا " .



وأضافت بان عملية الإتلاف تمت بعد فحص هذه المركبات والتأكد من عدم قانونيتها وصلاحيتها للسير على الطرقات , حيث جرى مخالفة سائقيها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم .



هذا ودعت الشرطة كافة المواطنين إلى تجنب قيادة المركبات غير القانونية لما تشكله من خطورة كبيرة على حياتهم وسلامتهم مؤكده مواصلة الجهود للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة .







رام الله - دنيا الوطناتلفت الشرطة اليوم وبإسناد من جهاز الأمن الوطني 151 مركبة غير قانونية في بلدات خاراس وصوريف وبيت أولا قضاء الخليل .