شؤون فلسطينية

مستشفى الولادة بمجمع الشفاء الطبي يستعد لإطلاق المؤتمر الطبي السادس

مستشفى الولادة بمجمع الشفاء الطبي يستعد لإطلاق المؤتمر الطبي السادس
رام الله - دنيا الوطن
يستعد مستشفى النساء والتوليد بمجمع الشفاء الطبي، لإطلاق المؤتمر الطبي السادس في 20 و 21 سبتمبر 2019، وذلك لعرض كل ما هو جديد من دراسات وأبحاث علمية في مجال النساء والتوليد حول العالم، اضافة الى مشاركة أوراق علمية لخبرات أجنبية ومحلية في هذا المجال خلال أيام المؤتمر.

وقال د. هاني مهدي مدير مستشفى النساء والتوليد ورئيس المؤتمر، إن فكرة تنظيم هذه المؤتمر العلمي  جاءت نتيجة الحصار الإسرائيلي  على قطاع غزة وصعوبة سفر الكوادر الطبية للخارج والمشاركة في المؤتمرات العلمية .

وأشار  د. مهدي  إلى أنه من خلال عقد المؤتمرات العلمية في قطاع غزة تهتم بالنساء والتوليد وخاصة في ظل ازدياد المخاطر التي تتعرض لها السيدات الحوامل في ظل نقص الامكانيات اللازمة للعناية بالسيدات .

بدوره، أكد د. مهدي حرزالله رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر ،على حق المرأة الغزية في بيئة صحية متكاملة تحميها من الأمراض وتحصل من خلالها على الرعاية الصحية اللازمة لتحقيق الأمن الصحي ضمن المنظومة الصحية العالمية وهذا بالفعل ما يوفره عقد مثل هذه المؤتمرات .

من جهته، أوضح  د. حاتم قنوع عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر ، أن ما يميز هذا المؤتمر عن سابقيه مشاركة وفود وخبراء من النرويج وبريطانيا ، موضحاً انه سيتم تقديم أبحاث ومحاضرات لعدد من الأطباء والطبيبات محليين لحالات نادرة وخاصة بعناوين مميزة .

وأضاف د. قنوع"" أنه من المتوقع أن يعود المؤتمر بالفائدة الكبيرة علي الاطباء واقسام الولادة في زيادة كفاءة الأداء والتميز من جميع الخبرات الموجودة ومواكبة كل ما هو جديد والمعرفة المتطورة للعاملين في هذا المجال.

إلى ذلك،  أشار المهندس عبد الهادي غبن عضو اللجنة التحضيرية إلى أنه تم الانتهاء من التحضيرات التقنية والفنية واللوجستية اللازمة للمؤتمر من المطبوعات ودعوات الحضور وتم التواصل مع جميع المستشفيات والحكومية والغير حكومية والخاصة وكذلك الأونروا والهلال الاحمر الفلسطيني، للمشاركة في هذا المجال حتى تعم الفائدة على كل الأطباء العاملين في مجال النساء والتوليد في جميع مستشفيات ومراكز قطاع غزة .

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