وزير إسرائيلي: سيتم نشر 19 ألف شرطي في مراكز الاقتراع بالانتخابات غداً



وأضاف خلال تصريحات إذاعية نقلتها هيئة البث الإسرائيلية (مكان): أن إحدى المهام التي يكلف بها أفراد الشرطة ستكون منع أعمال تزوير، وأنه سيتم تزويد بعضهم بكاميرات لتوثيق ذلك.





وتابع: سيكون هناك ثلاثة آلاف كاميرا تم توزيعها على مراقبي لجنة الانتخابات المركزية، من أجل ضمان نزاهة الانتخابات.

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الأمن الداخلي في إسرائيل، جلعاد أردان: إنه سيتم غداً نشر 19 ألف شرطي في مراكز الاقتراع بأنحاء إسرائيل، للحفاظ على النظام العام، أثناء عملية التصويت لانتخابات (كنيست.