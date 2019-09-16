تحذيرات من مخططات إسرائيلية للسيطرة على مساحات شاسعة من بادية القدس



وقال بحر في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الاثنين: إن مجموعة من المستوطنين تمكنوا فجر اليوم من وضع بيتٍ متنقلٍ وخيمة في منطقة الدُبة تمهيداً لإنشاء بؤرة استيطانية، وذلك في إطار الخطة التي أعلن عنها رئيس

حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.



ودعا بحر المواطنين والمؤسسات الوطنية والفعاليات للتواجد اليومي والتوجه لخيمة الاعتصام التي أقيمت في منطقة الدبة لمواجهة مخططات الاحتلال في المنطقة ومنع اقامة هذه البؤرة الاستيطانية.

رام الله - دنيا الوطنحذر عضو لجنة الدفاع عن أراضي شرق القدس، بسام بحر من مخططات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالسيطرة على مساحات شاسعة من بادية القدس، تصل إلى آلاف الدونمات انطلاقاً من جبل المنطار، سيما منطقة الدُبّة لوضع اليد على التلالالممتدة حتى شرق السواحرة وأبو ديس في مساعٍ منها لبسط المزيد من التوسع الاستيطاني.