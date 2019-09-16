دولي

روسيا تنشر منظومة الدفاع الجوي (S-400) قرب القطب الشمالي

روسيا تنشر منظومة الدفاع الجوي (S-400) قرب القطب الشمالي
رام الله - دنيا الوطن
كشف الجيش الروسي اليوم أنه نشر منظومات دفاعية جوية جديدة من طراز (S-400 Triumph) على أرخبيل "نوفايا زيمليا" في القطب الشمالي، وأنه وسع منطقة مراقبة المجال الجوي هناك لمسافات كبيرة.

وقال المكتب الصحفي لأسطول الشمال الروسي "إن فوج الدفاع الصاروخي المضاد للطائرات التابع لأسطول الشمال، والذي تم نشره في جزيرة جنوب أرخبيل "نوفايا زيمليا"، أعيد تجهيزه بالكامل بأنظمة دفاع جوي جديدة من طراز (S-400)".

وتابع الجيش أن أفراد هذه الكتيبة خضعوا لإعادة التدريب من أجل استخدام الأنظمة الدفاعية الجديدة، وصاروا مستعدين لتولي مهام القتال.

وكان هذا الفوج في السابق مسلحا بأنظمة الدفاع الجوي (S-300).

وأعلن المكتب الصحفي لأسطول الشمال الروسي "مع الانتقال إلى أنظمة الدفاع الجوي الجديدة (S-400)، ستزداد مساحة المجال الجوي الخاضعة للسيطرة في القطب الشمالي بشكل كبير".

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