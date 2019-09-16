"#لوين_وصلت".. وسم للمطالبة بنشر نتائج التحقيقات الخاصة بالأخطاء الطبية

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رام الله - دنيا الوطن

أطلق ملتقى إعلاميات الجنوب بمحافظة رفح، حملة تغريد واسعة بعنوان "لوين وصلت"، والتي تهدف للضغط على المسئولين لنشر التحقيقات التي تتعلق بالأخطاء الطبية.



الحملة التي انطلقت بهاشتاج #لوين_وصلت تأتي ضمن مبادرة استقصائيون ضد الفساد2 التي ينفذها الملتقى بالتعاون مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان، تساءل فيها المغردون/ات عن عدم نشر نتائج التحقيقات المتعلقة بالأخطاء الطبية والتي تودي بحياة المرضي.



المواطنة ايمان معمر البالغة من العمر 24 عاما وأماً لخمس اطفال كانت من الحالات التي سلّطت الحملة الضوء عليها، إذ توفيت نتيجة لخطأ طبي في مستشفى الاماراتي التخصصي في محافظة رفح، بسبب تعرضها لنزيف أثناء الولادة.



طالب النشطاء في الحملة بضرورة وجود عقوبات رادعة للأطباء المتسببين في حالة الإهمال الطبي والاستهتار بحياة المرضى، كما طالبوا المجلس التشريعي بسن قانون خاص بالأخطاء الطبية وتطبيقه الأمر الذي سيعزز من ثقة المواطن الفلسطيني في النظام الصحي، وضرورة نشر نتائج التحقيقات المتعلقة بالأخطاء الطبية.



وحققت الحملة التي جاءت بعد نشر قصة استقصائية للصحفية أمل حبيب حول قصة وفاة ايمان معمر، والتي لاقت تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي.