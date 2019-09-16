المطران حنا: نقف الى جانب اسرانا الابطال المضربين عن الطعام

المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس

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رام الله - دنيا الوطن

عبر المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس في لقاء اذاعي صباح اليوم عن وقوفه وتضامنه مع كافة الاسرى المضربين عن الطعام ولا نستثني منهم احدا على الاطلاق فكلهم ابناءنا واخوتنا وفلذات اكبادنا وندعو المؤسسات الدولية والحقوقية الى تحمل مسؤولياتها الاخلاقية والانسانية ازاء ما يتعرض له الاسرى من ظلم ممنهج بهدف النيل من كرامتهم وخاصة الاسرى الاداريين والعمل على اطلاق سراحهم ووقف سياسة الاعتقال الاداري مؤكدا بأننا نقف صفا واحدا في دعم صمود الاسرى ومطالبهم المشروعة في الحرية والانعتاق من الاحتلال .