حماس: نمتلك أوراق قوة تجبر الاحتلال على الإفراج عن الأسرى

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الاثنين، أن قضية الأسرى في سجون الاحتلال حاضرة و"ضمن أولوياتنا ومتضامنون معهم وندعم مواقفهم لتحقيق مطالبهم المشروعة".



وقال المتحدث باسم الحركة، عبد اللطيف القانوع في بيان له: "ندافع عن حقوق الأسرى ونمتلك أوراق قوة تجبر الاحتلال الصهيوني للإفراج عنهم وإطلاق سراحهم".



وأضاف: الأسرى ليسوا ورقة ضعيفة ولن نسمح للاحتلال أن ينفرد بأسرانا لصالح انتخاباته، داعياً شعبنا لدعم وإسناد الأسرى المضربين عن الطعام، حتى تحقيق مطالبهم العادلة.