الهباش يلتقي وزير الشؤون الاسلامية السعودي بالقاهرة





رام الله - دنيا الوطنالتقى الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين وزيرالشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي عبد اللطيف آل الشيخ، اليوم الأحد بالعاصمة المصرية القاهرة على هامش أعمال مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الدولي الثلاثين والذي تنظمه وزارة الأوقاف المصرية بالعاصمة القاهرة بمشاركة المئات من رجال الدين ووزراء الأوقاف والمفتين من العالمين العربي والإسلامي.وقال الهباش ان الشعب الفلسطيني وقيادته وعلى لسان الرئيس محمود عباس يثمنون الموقف السعودي الداعم للقضية الفلسطينية والمساند للحقوق الفلسطينية المشروعة والذي يتجلى بوقوف المملكة السعودية وقيادتها الدائم الى جانب القيادة الفلسطينية في كل المحافل والمنظمات الدولية والإقليمية لمواجهة الغطرسة الإسرائيلية وجرائم الإحتلال اليومية بحق شعبنا الفلسطيني ومقدساته وعلى رأسها الحرم القدسي الشريف.واستنكر قاضي القضاة خلال اللقاء الهجمات الإرهابية التي شنتها مليشيات الحوثي ضد معامل النفط في المملكة العربية السعودية مؤكدا ان استهداف الإرهاب للملكة هو استهداف لفلسطين ولقضيتها العادلة لما تمثله المملكة من رأس حربة بمواجهة قوى الظلام والإرهاب لتبقى القضية الفلسطينية هي قضية المسلمين الأولى، مضيفا ان الشعب الفلسطيني وقيادته يقفون جنبا الى جنب مع المملكة العربية السعودية في مواجهة هذا الإرهاب وكافة مشاريع تفتيت الأمة وتشتيتها .وعبر الهباش عن اعتزاز الفلسطينيين قيادة وشعباً بالمكرمة السنوية التي بدأت منذ إحدى عشرة سنة لاستضافة أسر وذوي الشهداء لأداء فريضة الحج على نفقة خادم الحرمين الشريفين والتي تمثل جزءاً من الدعم المتواصل لأبناء شعبنا وهو مانعتز به ونقدره.من جانبه أكد الوزير السعودي على أن المواقف الراسخة للمملكة بقيادتها الرشيدة تجاه فلسطين وشعبها المناضل وقضيتها العادلة هي ثوابت أساسية دأب قادة المملكة عليها منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود ، مؤكدا ان المملكة لن تتوانىعن دعم قضيتها بكل ما أوتيت من وقوة، مضيفا ان هذا الدعم وهذه المساندة هي واجب على العرب والمسلمين وسيبقى كذلك الى ان يزول هذا الاحتلال وينعم الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال اسوة ببقية شعوب العالم .وأضاف الشيخ ان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يعتبر القضية الفلسطينية قضيته الأولى وقضية كل مواطن سعودي وحر وشريف في العالم أجمع ، مضيفا ان المملكة السعودية طلبت إجتماعا عاجلا لمنظمة التعاون الإسلاميللتأكيد على مركزية القضية الفلسطينية ورفضا لمخططات رئيس وزراء دولة الإحتلال بضم أجزاء من الضفة الغربية وهو الأمر الذي رفضته كل دول العالم وعلى رأسها المملكة العربية السعودية .