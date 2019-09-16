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انطلاق خامس عملية لملاحقة عناصر تنظيم الدولة بالعراق

انطلاق خامس عملية لملاحقة عناصر تنظيم الدولة بالعراق
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم الاثنين، عن انطلاق المرحلة الخامسة من عمليات "إرادة النصر" الهادفة إلى مطاردة مسلحي تنظيم الدولة في صحراء محافظة الأنبار غربي البلاد.

وقال نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله: "انطلقت المرحلة الخامسة من هذه العملية فجر الاثنين في صحراء الأنبار" بمشاركة ألوية عدة من الجيش العراقي، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وأوضح يار الله في بيان له، أن العملية ستشمل مناطق جنوب الطريق الدولي المحاذي مع محافظتي كربلاء والنجف وصولا إلى الحدود السعودية العراقية.

وتأتي العملية العسكرية الجديدة بدعم من القوات الجوية العراقية وطيران التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة، بالإضافة إلى جماعات الحشد الشعبي.

وتهدف العملية، بحسب بيان قيادة العمليات العراقية المشتركة، إلى تجفيف منابع الإرهاب وملاحقة المطلوبين والعناصر المسلحة وتعزير الأمن والاستقرار في المناطق التي شملتها هذه المرحلة.

وفي 24 من آب/أغسطس الماضي، انطلقت المرحلة الرابعة من عملية "إرادة النصر"، لتفتيش وتطهير كامل الصحراء وبعض المناطق في محافظة الأنبار من بقايا عناصر تنظيم الدولة.

وشارك في العملية قيادة عمليات الجزيرة المتمثلة في فرقة المشاة السابعة وفرقة المشاة الآلية الثامنة والحشد العشائري، وقيادة عمليات الأنبار المتمثلة في فرقة المشاة الأولى ولواء مغاوير قيادة العمليات والحشد العشائري، وقيادة محور الحشد الشعبي الأنبار، ومحور غرب الأنبار.

كما شارك في المرحلة الرابعة من عملية "إدارة النصر" مديرية شرطة الأنبار، وقيادة حرس الحدود الخامسة، وبدعم وإسناد من القوة الجوية وطيران الجيش العراقي وطيران التحالف الدولي.

وأعلن العراق رسميا النصر على تنظيم الدولة في كانون الأول/ديسمبر 2017، بعد 5 أشهر من انتزاع السيطرة على مدينة الموصل، المعقل السابق للتنظيم.

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