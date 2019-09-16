هيئة الأسرى: تدهور خطير على حالة الأسير المضرب عن الطعام سلطان خلوف

الاسير سلطان أحمد خلف

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، صباح الأثنين، بتدهور الحالة الصحية للأسير المضرب عن الطعام لليوم 61 على التوالي ضد اعتقاله الإداري سلطان أحمد خلف 38 عاما من قرية برقين قضاء مدينة جنين.



وقالت الهيئة، أنه ووفقا لمحامية الأسير، فإن الأسير خلوف دخل في مرحلة حرجة وصعبة، حيث بات يعاني من خلل في الدماغ وتقرحات شديدة في الفم وضعف شديد في الرؤية وآلآم في مختلف أنحاء جسده، ونقص كبير بالوزن.



كما بينت، أن الأسير يعاني أيضا من "شهقة" مستمرة ولا يستطيع القيام بأي حركة أو ويعاني من صداع شديد بالرأس، محذرتا من دخول الأسير في مرحلة الخطر المميت في أية لحظة اذا ما واصلت الإدارة تعنتها في عدم الاستجابة لمطلبه بانهاء اعتقاله الإداري.