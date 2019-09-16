شؤون فلسطينية

نقل الأسير المضرب"رمضان مشاهرة" لأحد المشافي الإسرائيلية إثر تدهور حالته الصحية

نقل الأسير المضرب"رمضان مشاهرة" لأحد المشافي الإسرائيلية إثر تدهور حالته الصحية
الأسير المقدسي رمضان مشاهرة
رام الله - دنيا الوطن
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، صباح اليوم الاثنين، أنه جرى يوم أمس نقل الأسير المقدسي رمضان مشاهرة (44 عاماً) إلى أحد المشافي الإسرائيلية، إثر تدهور حالته الصحية.

وأوضحت الهيئة، أن الأسير شرع باضرابه المفتوح عن الطعام بتاريخ 8 أيلول/ سبتمبر2019، احتجاجاً على تركيب أجهزة التشويش بأقسام معتقل (الجلبوع).  

يذكر، أن الأسير مشاهرة، من جبل المكبّر جنوبي القدس المحتلة، دخل عامه 18 على التوالي في سجون الاحتلال، وهو محكوم بالمؤبد 20 مرة، كما أن الاحتلال رفض الإفراج عنه في صفقة وفاء الأحرار.

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