الخارجية الإيرانية: لن يكون هناك لقاء بين روحاني وترامب





من جهة أخرى، ذكر التلفزيون الرسمي أن إيران رفضت يوم الاثنين الاتهامات بأن لها دوراً في الهجمات على المنشآت النفطية السعودية وقالت: إنها "غير مقبولة" و "بلا أساس"، وذلك بعد أن قال مسؤول أمريكي كبير إن الجمهورية الإسلامية تقف وراء تلك الهجمات.



وقال موسوي في تصريحات نقلها التلفزيون الإيراني: "نستنكر هذه الاتهامات ونعتبرها غير مقبولة وبلا أساس على الإطلاق"، كما نقلت وكالة (رويترز).



كان مسؤول أمريكي كبير قد أبلغ الصحفيين يوم الأحد بأن الأدلة الواردة بشأن الهجمات، التي استهدفت أكبر منشأة لمعالجة النفط في العالم يوم السبت، أشارت إلى ضلوع إيران فيها، وليس جماعة الحوثي اليمنية التي أعلنت المسؤولية عنها.



رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي: إنه لن يكون هناك لقاء بين الرئيس حسن روحاني، ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أواخر الشهر الشهر الجاري، كما نقلت وكالة (فارس) للأنباء.