عاجل

  • اشتية: نريد من الانفكاك أن ينهي الاحتلال الإسرائيلي

  • اشتية: الشعب الفلسطيني قادر على خدمة نفسه بنفسه

  • اشتية: استراتيجية الانفكام تتعلق بتعزيز المنتوجات الوطنية وكل بضاعة له بديل وطني لن نشتريها

  • اشتية: ذاهبون إلى انفكاك عن الاحتلال بشكل جدي

  • اشتية: الرئيس يريد وطنا أكثر وليس أموالا أكثر

  • اشتية: نتنياهو مثل "العجل الجريح" وخطواته لن تعطيه أصوات إضافية

  • اشتية:الأغوار جزء لا يتجزأ من الجغرافيا الفلسطينية والحديث عن ضمها باطل والمستوطنون غير شرعيين

  • اشتية: جميع الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي ستعتبر قد انتهت في حال ضم الأغوار

  • اشتية: سنأخذ قرارات متعلقة بتعزيز صمود أهلنا في الأغوار

  • اشتية: سنقاضي إسرائيل في المحاكم الدولية بعد استغلال أرضنا الفلسطينية

  • اشتية: نحن هنا لنتواجد بين أهلنا وتعزيز صمود الناس في قضايا مختلفة

  • اشتية: حديث نتنياهو بشأن الأغوار غير قانوني ونشكر جميع الدول التي أدانت هذا الموقف

دولي

الخارجية الإيرانية: لن يكون هناك لقاء بين روحاني وترامب

الخارجية الإيرانية: لن يكون هناك لقاء بين روحاني وترامب
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين: إنه لن يكون هناك لقاء بين الرئيس حسن روحاني، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، كما نقلت وكالة (فارس) الإيرانية.

من جهة أخرى، وصف المتحدث باسم الخارجية، عباس موسوي، اتهامات المسؤولين الأمريكيين ضد إيران بخصوص الهجوم على المنشآت النفطية السعودية لا أساس لها، وقال: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أعلنت بأنها تدافع عن الشعب اليمني وحقوقه.

وكان البيت الأبيض، أعلن أن ترامب، قد يلتقي روحاني؛ رغم اتهام الولايات المتحدة لإيران بأنها وراء الهجمات بطائرات مسيرة على منشآت نفطية سعودية.

أخبار ذات صلة

وزير إسرائيلي: سيتم نشر 19 ألف شرطي في مراكز الاقتراع بالانتخابات غداً

وزير إسرائيلي: سيتم نشر 19 ألف شرطي في مراكز الاقتراع بالانتخابات غداً

نتنياهو: لا يُوجد خيار سوى ضرب حماس ونَستعد لمفاجأتهم

نتنياهو: لا يُوجد خيار سوى ضرب حماس ونَستعد لمفاجأتهم

روسيا تنشر منظومة الدفاع الجوي (S-400) قرب القطب الشمالي

روسيا تنشر منظومة الدفاع الجوي (S-400) قرب القطب الشمالي

الخارجية الإيرانية: لن يكون هناك لقاء بين روحاني وترامب

الخارجية الإيرانية: لن يكون هناك لقاء بين روحاني وترامب

صحيفة: كيم دعا ترامب لزيارة بيونغ يانغ

صحيفة: كيم دعا ترامب لزيارة بيونغ يانغ

ترامب يُكّذب وزير خارجيته

ترامب يُكّذب وزير خارجيته

الانتخابات الإسرائيلية: 31 قائمة وتوقع فوز 9 منها

الانتخابات الإسرائيلية: 31 قائمة وتوقع فوز 9 منها

روسيا تدرس إنتاج منظومات (إس- 400) في الهند

روسيا تدرس إنتاج منظومات (إس- 400) في الهند

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا تهدد إسرائيل

سوريا تهدد إسرائيل

شؤون فلسطينية

ثائر المبحوح لا زال يُعاني وعائلته تُجدد المناشدة للوزير الشيخ

ثائر المبحوح لا زال يُعاني وعائلته تُجدد المناشدة للوزير الشيخ

قوات الاحتلال تعتقل 19 فلسطينياً من مناطق مختلفة في الضفة

قوات الاحتلال تعتقل 19 فلسطينياً من مناطق مختلفة في الضفة

هيئة الأسرى: تشريح جثمان الشهيد بسام السايح اليوم بحضور طبيب فلسطيني

هيئة الأسرى: تشريح جثمان الشهيد بسام السايح اليوم بحضور طبيب فلسطيني

الشرطة وبإسناد الأمن الوطني تتلف 151 مركبة غير قانونيةفي الخليل

الشرطة وبإسناد الأمن الوطني تتلف 151 مركبة غير قانونيةفي الخليل

وزير الاتصالات يؤكد على ضرورة تفعيل نقطة تبادل الانترنت الفلسطيني (pix)

وزير الاتصالات يؤكد على ضرورة تفعيل نقطة تبادل الانترنت الفلسطيني (pix)

مستشفى الولادة بمجمع الشفاء الطبي يستعد لإطلاق المؤتمر الطبي السادس

مستشفى الولادة بمجمع الشفاء الطبي يستعد لإطلاق المؤتمر الطبي السادس

الأورومتوسطي: دول أوروبية ستستأنف الدعم الإضافي للأونروا قريبًا

الأورومتوسطي: دول أوروبية ستستأنف الدعم الإضافي للأونروا قريبًا

تحذيرات من مخططات إسرائيلية للسيطرة على مساحات شاسعة من بادية القدس

تحذيرات من مخططات إسرائيلية للسيطرة على مساحات شاسعة من بادية القدس

منوعات

زوجة نجل إسماعيل ياسين: سُمعة لم يمت مفلسا وهذا ما كان في رصيده بالبنك

زوجة نجل إسماعيل ياسين: سُمعة لم يمت مفلسا وهذا ما كان في رصيده بالبنك

تضحية هند رستم من أجل فريد الأطرش ألزمتها الفراش شهر ونصف

تضحية هند رستم من أجل فريد الأطرش ألزمتها الفراش شهر ونصف

الحرب تشتعل بين نسرين طافش وديمة الجندي.. &#34;حيوانة وفاشلة&#34;؟

الحرب تشتعل بين نسرين طافش وديمة الجندي.. "حيوانة وفاشلة"؟

فيديو مسرّب لفنان لبناني يقوم بضرب امرأة وتعنيفها

فيديو مسرّب لفنان لبناني يقوم بضرب امرأة وتعنيفها

سعر صادم لبدلة أحلام التي أخفت بها عمرها الحقيقي

سعر صادم لبدلة أحلام التي أخفت بها عمرها الحقيقي

تعليق ساخر لحمدي الميرغني على صورته &#34;المُحرجة&#34; في زفاف هنا الزاهد

تعليق ساخر لحمدي الميرغني على صورته "المُحرجة" في زفاف هنا الزاهد

جمال والدة بسمة بوسيل يُثير دهشة جمهورها.. ومتابعون: &#34;مش عارفين نفرّق بينهما&#34;

جمال والدة بسمة بوسيل يُثير دهشة جمهورها.. ومتابعون: "مش عارفين نفرّق بينهما"

دنيا بطمة تكشف علاقتها حالياً بحلا ترك وتصرفات الأخيرة مع أختها غزل

دنيا بطمة تكشف علاقتها حالياً بحلا ترك وتصرفات الأخيرة مع أختها غزل

بروز بطن ريهانا في أحدث ظهور يشكك في حملها.. وتعليقها يحير الجمهور

بروز بطن ريهانا في أحدث ظهور يشكك في حملها.. وتعليقها يحير الجمهور

وفاة الفنانة التونسية منيرة حمدي

وفاة الفنانة التونسية منيرة حمدي

عربي

انطلاق خامس عملية لملاحقة عناصر تنظيم الدولة بالعراق

انطلاق خامس عملية لملاحقة عناصر تنظيم الدولة بالعراق

لأول مرة في مصر.. حكم قضائي يجيز تسجيل الطفل المولود سفاحًا

لأول مرة في مصر.. حكم قضائي يجيز تسجيل الطفل المولود سفاحًا

10 قتلى على الأقل بانفجار كبير في مدينة الراعي شمال سوريا

10 قتلى على الأقل بانفجار كبير في مدينة الراعي شمال سوريا

ما نتيجة أول يوم من محادثات سد النهضة؟

ما نتيجة أول يوم من محادثات سد النهضة؟