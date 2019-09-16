الخارجية الإيرانية: لن يكون هناك لقاء بين روحاني وترامب

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين: إنه لن يكون هناك لقاء بين الرئيس حسن روحاني، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، كما نقلت وكالة (فارس) الإيرانية.



من جهة أخرى، وصف المتحدث باسم الخارجية، عباس موسوي، اتهامات المسؤولين الأمريكيين ضد إيران بخصوص الهجوم على المنشآت النفطية السعودية لا أساس لها، وقال: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أعلنت بأنها تدافع عن الشعب اليمني وحقوقه.



وكان البيت الأبيض، أعلن أن ترامب، قد يلتقي روحاني؛ رغم اتهام الولايات المتحدة لإيران بأنها وراء الهجمات بطائرات مسيرة على منشآت نفطية سعودية.