ترامب يُكّذب وزير خارجيته

رام الله - دنيا الوطن

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن التقارير حول استعداده للقاء الإيرانيين دون شروط، هي أخبار زائفة، وذلك في إشارة لتصريحات وزير خارجيته مايك بومبيو بهذا الشأن.





وأضاف ترامب، وفق وكالة (سبوتنك): "وسائل الإعلام الزائفة، تقول إنني أرغب بلقاء بإيران دون شروط، وذلك تصريح غير صحيح كالعادة".



وأضاف بومبيو، خلال مؤتمر صحفي للكشف عن عقوبات جديدة على مجموعات من بينها فيلق الحرس الثوري الإسلامي الإيراني، رداً على سؤال حول إمكانية عقد اجتماع في الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق من هذا الشهر، "أنه مستعد للقاء دون شروط مسبقة".

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قال الثلاثاء 10 سبتمبر/ أيلول، إن الرئيس دونالد ترامب، قد يلتقي بالرئيس الإيراني حسن روحاني، في اجتماع الأمم المتحدة المقبل، دون "شروط مسبقة".