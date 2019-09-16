عربي

لأول مرة في مصر.. حكم قضائي يجيز تسجيل الطفل المولود سفاحًا

لأول مرة في مصر.. حكم قضائي يجيز تسجيل الطفل المولود سفاحًا
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت هيئة قضائية في مصر، حكمًا يسمح بتسجيل الطفل المولود سفاحًا واستخراج شهادة ميلاد رسمية له، وإلزام الجهات التنفيذية بذلك.

وقضت محكمة القضاء الإداري، باستخراج شهادة ميلاد لابنة مجهولة الأب، وألزمت سجلات مصلحة الأحوال المدنية في البلاد بإثبات قيد طفلتها "بصفة مؤقتة" في السجل المدني، شرط ألّا يكون اسم الوالد والجد متشابهًا مع الأسماء المقيدة بقاعدة بيانات المواطنين بوزارة الداخلية.

وفي التفاصيل التي أوردتها وكالة إرم، قبلت المحكمة الدعوى رقم 38531 لسنة 72 ق، المقامة من إحدى السيدات لطلب استخراج شهادة ميلاد لابنتها مجهولة الأب، وإلزام سجلات مصلحة الأحوال المدنية بإثبات قيد طفلتها "بصفة مؤقتة" في السجل المدني، شرط ألّا يكون اسم الوالد والجد متشابهين مع الأسماء المقيدة بقاعدة بيانات المواطنين بوزارة الداخلية.

وألزمت هيئة المحكمة، الجهة الإدارية المدعى عليها بأن تؤدي إليها تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها، جراء عدم إثبات طفلتها.

واستندت المحكمة في حيثياتها إلى القانون رقم 12 لسنة 1996، والذي ألزم الدولة بتغليب مصلحة الطفل الفضلى في جميع الإجراءات التي تتخذ حياله، والتي يأتي على قمتها حقه أن يكون له الاسم الدال على شخصيته القانونية.

وأشارت المحكمة، إلى أن "حرمان الأم من أن يكون لطفلها وثيقة ميلاد في حالة الميلاد سفاحًا يعد نوعًا من الإيذاء البدني والنفسي للأم، وعدوانًا على أخص ما منحه لها الدستور من حقوق".

وتابعت المحكمة، أنه "لا يجوز الاحتجاج بعدم وجود عقد زواج موثق رسميًا لحرمان الأم التي التصق بها طفلها من حقها الطبيعي في رعاية طفلها، بل وحرمان طفلها من حقه الدستوري في تمتعه بأدلته الثبوتية لشخصيته".

وأوضحت أن "المدعية أقامت دعواها بطلب إثبات طفلتها في سجلات مصلحة الأحوال المدنية بصفة مؤقتة، استنادًا إلى حدوث واقعة اعتداء عليها نتج عنها إنجاب الطفلة المطلوب قيد ميلادها مجهولة الأب".

أخبار ذات صلة

10 قتلى على الأقل بانفجار كبير في مدينة الراعي شمال سوريا

10 قتلى على الأقل بانفجار كبير في مدينة الراعي شمال سوريا

ما نتيجة أول يوم من محادثات سد النهضة؟

ما نتيجة أول يوم من محادثات سد النهضة؟

شاهد: تغريدة (تويتر) تكشف صاروخاً جديداً لـ (حزب الله)

شاهد: تغريدة (تويتر) تكشف صاروخاً جديداً لـ (حزب الله)

تراجع كبير بنسبة المشاركة بالانتخابات التونسية وبسان فرانسيسكو لم يُصوت أحد

تراجع كبير بنسبة المشاركة بالانتخابات التونسية وبسان فرانسيسكو لم يُصوت أحد

ترامب: نعرف من يقف وراء هجمات (أرامكو) بالسعودية

ترامب: نعرف من يقف وراء هجمات (أرامكو) بالسعودية

الرئيس الجزائري يعلن إجراء الانتخابات الرئاسية في 12 ديسمبر

الرئيس الجزائري يعلن إجراء الانتخابات الرئاسية في 12 ديسمبر

شاهد: تدريب عسكري مصري أمريكي لـ &#34;مكافحة الإرهاب&#34;

شاهد: تدريب عسكري مصري أمريكي لـ "مكافحة الإرهاب"

الانتخابات التونسية.. منع المرشح السجين من الإدلاء بصوته

الانتخابات التونسية.. منع المرشح السجين من الإدلاء بصوته

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا تهدد إسرائيل

سوريا تهدد إسرائيل

شؤون فلسطينية

الاحتلال يهدم منزلاً وغرفتين زراعيتين ويدمر أسواراً ببيت لحم

الاحتلال يهدم منزلاً وغرفتين زراعيتين ويدمر أسواراً ببيت لحم

قوات الاحتلال تعتقل أربعة مواطنين من بلدة بيت كاحل بالخليل

قوات الاحتلال تعتقل أربعة مواطنين من بلدة بيت كاحل بالخليل

كيف جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الاثنين؟

كيف جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الاثنين؟

طقس الاثنين: الجو غائم جزئياً وارتفاع طفيف على درجات الحرارة

طقس الاثنين: الجو غائم جزئياً وارتفاع طفيف على درجات الحرارة

الأحمد لإيران: لا نريدك عدواً وعليك مراجعة حساباتك

الأحمد لإيران: لا نريدك عدواً وعليك مراجعة حساباتك

مضرب منذ 60يوما.. الأسير سلطان خلف معرض للشهادة في أي لحظة

مضرب منذ 60يوما.. الأسير سلطان خلف معرض للشهادة في أي لحظة

اجتماع يبحث سبل دعم وتعزيز صمود الاقتصاد في القدس

اجتماع يبحث سبل دعم وتعزيز صمود الاقتصاد في القدس

الوزير المالكي يلتقي نظيره السعودي

الوزير المالكي يلتقي نظيره السعودي

منوعات

دنيا بطمة تكشف علاقتها حالياً بحلا ترك وتصرفات الأخيرة مع أختها غزل

دنيا بطمة تكشف علاقتها حالياً بحلا ترك وتصرفات الأخيرة مع أختها غزل

بروز بطن ريهانا في أحدث ظهور يشكك في حملها.. وتعليقها يحير الجمهور

بروز بطن ريهانا في أحدث ظهور يشكك في حملها.. وتعليقها يحير الجمهور

وفاة الفنانة التونسية منيرة حمدي

وفاة الفنانة التونسية منيرة حمدي

إعلامية شهيرة لزوجة معتصم النهار: &#34;أنا بموت بموت بزوجك&#34;

إعلامية شهيرة لزوجة معتصم النهار: "أنا بموت بموت بزوجك"

شيرين تفقد جنينها في الشهر الخامس من الحمل... إليكم التفاصيل

شيرين تفقد جنينها في الشهر الخامس من الحمل... إليكم التفاصيل

ظهور نادر لوالدة الفنانة هنادي مهنا الفرنسية

ظهور نادر لوالدة الفنانة هنادي مهنا الفرنسية

شاهد: هيفاء حسين تبشر محبيها بحملها في شهرها السابع

شاهد: هيفاء حسين تبشر محبيها بحملها في شهرها السابع

نجمة شهيرة عن طليقها المخرج السعودي: أفتقده كثيراً

نجمة شهيرة عن طليقها المخرج السعودي: أفتقده كثيراً

كيف أصبح شكل هند البلوشي بعد أيام من إزالة الفيلر من وجهها؟

كيف أصبح شكل هند البلوشي بعد أيام من إزالة الفيلر من وجهها؟

حورية فرغلي تفضح خالد يوسف: &#34;أصر على تصوير هذا المشهد&#34;

حورية فرغلي تفضح خالد يوسف: "أصر على تصوير هذا المشهد"

عربي

لأول مرة في مصر.. حكم قضائي يجيز تسجيل الطفل المولود سفاحًا

لأول مرة في مصر.. حكم قضائي يجيز تسجيل الطفل المولود سفاحًا

10 قتلى على الأقل بانفجار كبير في مدينة الراعي شمال سوريا

10 قتلى على الأقل بانفجار كبير في مدينة الراعي شمال سوريا

ما نتيجة أول يوم من محادثات سد النهضة؟

ما نتيجة أول يوم من محادثات سد النهضة؟

الرئيس الجزائري يعلن إجراء الانتخابات الرئاسية في 12 ديسمبر

الرئيس الجزائري يعلن إجراء الانتخابات الرئاسية في 12 ديسمبر