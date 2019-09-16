10 قتلى على الأقل بانفجار كبير في مدينة الراعي شمال سوريا

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت مصادر سورية متعددة بمقتل 10 أشخاص على الأقل، جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة الراعي الواقعة شمال سوريا.



ونقلت صحيفة (الوطن) السورية الرسمية عن مصادر محلية، أن الانفجار، الذي وقع مساء أمس الأحد، استهدف موقعاً مزدحماً في مدينة الراعي، ما أدى إلى سقوط 10 قتلى وعدد كبير من الجرحى، في حصيلة مرشحة للارتفاع.



من جانبها، تحدثت وكالة (سبوتنيك)، استناداً إلى مصدر محلي آخر، عن مقتل 11 شخصاً وإصابة 23 آخرين، موضحة أن الانفجار نجم عن "سيارة مفخخة كانت متوقفة أمام صيدلية مستشفى الراعي بناحية الراعي التابعة لمنطقة الباب" بريف حلب الشمالي.



بدورها، نقلت وكالة (الأناضول) عن مصادر خاصة لها، أن عدد القتلى بلغ 12 شخصاً، مؤكدة سقوط عدد كبير من الجرحى.