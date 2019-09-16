صحيفة: نتنياهو تراجع عن شن عملية عسكرية في القطاع باللحظة الأخيرة





وأضافت الصحيفة: أن المستشار القانوني للحكومة، افيحاي مندلبليت عارض خطة نتنياهو التي كان من شأنها أن تؤدي إلى نشوب حرب في القطاع، واشترط عليه عقد اجتماع للمجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (كابينت).





وبحسب (هآرتس)، فان رئيس الوزراء الإسرائيلي، اجتمع بعد الحادث في اسدود مع رؤساء الدوائر الأمنية، وعرض عليهم شن عملية عسكرية في القطاع، وتحفظ بعضهم على هذه الحملة لما لها من أبعاد وتبعات.





ولم يحضر مندلبليت الجلسة غير أنه تم التشاور معه هاتفيًا، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).





ووفقاً للقانون، فان الحكومة مخولة باتخاذ قرار بشن عملية عسكرية، ذات مغزى يكون احتمال نشوب حرب من جراء ذلك كبير جداَ، فيما يجوز للحكومة من طرفها تخويل (كابينت) باتخاذ قرار كهذا.

رام الله - دنيا الوطنقالت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية: إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تراجع في اللحظة الأخيرة عن شن عملية عسكرية في قطاع غزة، في أعقاب إطلاق قذيفة صاروخية صوب مدينة اسدود خلال إلقاء خطاب في تجمع انتخابي يوم الثلاثاء الماضي.