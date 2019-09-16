روسيا تدرس إنتاج منظومات (إس- 400) في الهند





وقال تشيميزوف في تصريح، "نعم، نناقش أيضاً مع الهند مسألة إنتاج إس 400 هناك"، وفق وكالة (سبوتنك) للأنباء.





وكان نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، قد قال في وقت سابق، من الشهر الجاري: إن روسيا ستسرسل منظومة (إس- 400) للدفاع الجوي للهند في غضون 18- 19 شهراً.





وفي أوائل تشرين الأول/ أكتوبر 2018، وقعت روسيا والهند عقدًا لتوريد أنظمة خمسة أفواج من أحدث أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات (إس- 400) وسيكلف نيودلهي 5.43 مليار دولار.

رام الله - دنيا الوطنأكد المدير التنفيذي لشركة روستيخ الحكومية الروسية، سيرغي تشيميزوف، أن روسيا تجري مباحثات مع نيودلهي حول إمكانية جعل الهند موقعاً لإنتاج منظومات (إس- 400) الدفاعية.وانتقدت واشنطن مراراً تنفيذ الهند لصفقات الدفاع مع روسيا التي تعتبر نيودلهي شريكًا رئيسيًا في جنوب آسيا، حيث أنه في عام 2018، أصرت الولايات المتحدة على أن ترفض الهند إبرام أكبر صفقة لشراء (إس- 400) من روسيا.ولم تستبعد واشنطن إمكانية فرض عقوبات على شركائها الهنود، وقد أكدت قيادة الهند، من جانبها، مرارًا وتكرارًا أنها تعتبر التقييد الأحادي غير قانوني.