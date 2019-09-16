مشاورات فلسطينية مع دول عربية وإسلامية لدعوة مجلس الأمن للانعقاد





وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: نحن متأكدون أن الولايات المتحدة، ستستخدم حق النقض "الفيتو"، ضد مشروع القرار الفلسطيني العربي الإسلامي.





وتابع: إذا استخدمت واشنطن حق النقص، سندعو لعقد اجتماع في الجمعية العامة للأمم المتحدة، تحت عنوان "متحدون من أجل السلام" وهكذا اجتماع سيكون له نفس قوة قرار مجلس الأمن الدولي.





وشدّد رأفت على أن مشروع القرار، سيكون من أجل إلزام إسرائيل على الالتزام بالشرعية الدولية، وتعليق عضويتها في الأمم المتحدة.



وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير: "نعتمد بشكل أساسي على شعبنا في عموم أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة، ووقوف شعبنا في داخل 48 وبقية المناطق، من أجل مواجهة السياسة الإسرائيلية، التي تستهدف السيطرة على مزيد من الأراضي الفلسطينية.



وأضاف: يريدون أن يسمحوا للمستوطنين بتملك أراضٍ في عموم أنحاء الضفة الغربية، ونحن سنتوجه لكافة المؤسسات الدولية ومجلس الأمن والجمعية العامة والمحاكم الدولية، لاتخاذ قرارات تلزم إسرئيل بالتقيّد بالقانون الدولي، والتقيد بالشرعية الدولية، لأن كل هذه الأراضي أراضٍ محتلة منذ عام 67.

رام الله - دنيا الوطنأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صالح رأفت، أن القيادة الفلسطينية تجري مشاورات مع الدول العربية والإسلامية والأصدقاء من أجل اختيار الوقت المناسب لدعوة مجلس الأمن للانعقاد.