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شاهد: تغريدة (تويتر) تكشف صاروخاً جديداً لـ (حزب الله)

شاهد: تغريدة (تويتر) تكشف صاروخاً جديداً لـ (حزب الله)
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي (تويتر) صورة قيل إن الإعلام الحربي لـ (حزب الله) اللبناني نشرها، وهي عبارة عن صاروخ كبير.

وحسب وكالة (سبوتنك) للأنباء، فقد نشرت صفحة "ثائر الجنوب" على حسابها الشخصي على (تويتر) صورة لصاروخ ضخم وعليه شارة حزب الله.

وبحسب الصفحة، فإن الصاروخ المذكور مختص بتدمير كافة البوارج العسكرية من جميع الأنواع.

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