عربي

تراجع كبير بنسبة المشاركة بالانتخابات التونسية وبسان فرانسيسكو لم يُصوت أحد

تراجع كبير بنسبة المشاركة بالانتخابات التونسية وبسان فرانسيسكو لم يُصوت أحد
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر المرشح في الانتخابات الرئاسية التونسية، يوسف الشاهد، نسبة المشاركة المسجلة في الانتخابات الحالية بأنها مؤشر سلبي، خاصة أنها تراجعت بنسبة 20% عن انتخابات عام 2014.

وعزا الشاهد، وفق (روسيا اليوم)، هذه الظاهرة إلى ما وصفه بـ "تشتت الصف الديمقراطي"، داعياً "الصف الديمقراطي إلى التقاط هذه الرسائل وتداركها في الانتخابات التشريعية".

وفي سياق ذي صلة، أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون، أن مكتب التصويت في مدينة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة فتح أبوابه منذ يوم الجمعة، لكن لم يصوت أي تونسي مقيم هناك.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، قد أفادت بأن نسبة المشاركة في الاستحقاق الرئاسي، بلغت 45 بالمئة بالداخل، مقابل 19.7 بالمئة في الخارج.

أخبار ذات صلة

لأول مرة في مصر.. حكم قضائي يجيز تسجيل الطفل المولود سفاحًا

لأول مرة في مصر.. حكم قضائي يجيز تسجيل الطفل المولود سفاحًا

10 قتلى على الأقل بانفجار كبير في مدينة الراعي شمال سوريا

10 قتلى على الأقل بانفجار كبير في مدينة الراعي شمال سوريا

ما نتيجة أول يوم من محادثات سد النهضة؟

ما نتيجة أول يوم من محادثات سد النهضة؟

شاهد: تغريدة (تويتر) تكشف صاروخاً جديداً لـ (حزب الله)

شاهد: تغريدة (تويتر) تكشف صاروخاً جديداً لـ (حزب الله)

ترامب: نعرف من يقف وراء هجمات (أرامكو) بالسعودية

ترامب: نعرف من يقف وراء هجمات (أرامكو) بالسعودية

الرئيس الجزائري يعلن إجراء الانتخابات الرئاسية في 12 ديسمبر

الرئيس الجزائري يعلن إجراء الانتخابات الرئاسية في 12 ديسمبر

شاهد: تدريب عسكري مصري أمريكي لـ &#34;مكافحة الإرهاب&#34;

شاهد: تدريب عسكري مصري أمريكي لـ "مكافحة الإرهاب"

الانتخابات التونسية.. منع المرشح السجين من الإدلاء بصوته

الانتخابات التونسية.. منع المرشح السجين من الإدلاء بصوته

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا تهدد إسرائيل

سوريا تهدد إسرائيل

شؤون فلسطينية

الاحتلال يهدم منزلاً وغرفتين زراعيتين ويدمر أسواراً ببيت لحم

الاحتلال يهدم منزلاً وغرفتين زراعيتين ويدمر أسواراً ببيت لحم

قوات الاحتلال تعتقل أربعة مواطنين من بلدة بيت كاحل بالخليل

قوات الاحتلال تعتقل أربعة مواطنين من بلدة بيت كاحل بالخليل

كيف جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الاثنين؟

كيف جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الاثنين؟

طقس الاثنين: الجو غائم جزئياً وارتفاع طفيف على درجات الحرارة

طقس الاثنين: الجو غائم جزئياً وارتفاع طفيف على درجات الحرارة

الأحمد لإيران: لا نريدك عدواً وعليك مراجعة حساباتك

الأحمد لإيران: لا نريدك عدواً وعليك مراجعة حساباتك

مضرب منذ 60يوما.. الأسير سلطان خلف معرض للشهادة في أي لحظة

مضرب منذ 60يوما.. الأسير سلطان خلف معرض للشهادة في أي لحظة

اجتماع يبحث سبل دعم وتعزيز صمود الاقتصاد في القدس

اجتماع يبحث سبل دعم وتعزيز صمود الاقتصاد في القدس

الوزير المالكي يلتقي نظيره السعودي

الوزير المالكي يلتقي نظيره السعودي

منوعات

بروز بطن ريهانا في أحدث ظهور يشكك في حملها.. وتعليقها يحير الجمهور

بروز بطن ريهانا في أحدث ظهور يشكك في حملها.. وتعليقها يحير الجمهور

وفاة الفنانة التونسية منيرة حمدي

وفاة الفنانة التونسية منيرة حمدي

إعلامية شهيرة لزوجة معتصم النهار: &#34;أنا بموت بموت بزوجك&#34;

إعلامية شهيرة لزوجة معتصم النهار: "أنا بموت بموت بزوجك"

شيرين تفقد جنينها في الشهر الخامس من الحمل... إليكم التفاصيل

شيرين تفقد جنينها في الشهر الخامس من الحمل... إليكم التفاصيل

ظهور نادر لوالدة الفنانة هنادي مهنا الفرنسية

ظهور نادر لوالدة الفنانة هنادي مهنا الفرنسية

شاهد: هيفاء حسين تبشر محبيها بحملها في شهرها السابع

شاهد: هيفاء حسين تبشر محبيها بحملها في شهرها السابع

نجمة شهيرة عن طليقها المخرج السعودي: أفتقده كثيراً

نجمة شهيرة عن طليقها المخرج السعودي: أفتقده كثيراً

كيف أصبح شكل هند البلوشي بعد أيام من إزالة الفيلر من وجهها؟

كيف أصبح شكل هند البلوشي بعد أيام من إزالة الفيلر من وجهها؟

حورية فرغلي تفضح خالد يوسف: &#34;أصر على تصوير هذا المشهد&#34;

حورية فرغلي تفضح خالد يوسف: "أصر على تصوير هذا المشهد"

نادين نجيم تعلن انفصالها عن زوجها هادي أسمر

نادين نجيم تعلن انفصالها عن زوجها هادي أسمر

عربي

لأول مرة في مصر.. حكم قضائي يجيز تسجيل الطفل المولود سفاحًا

لأول مرة في مصر.. حكم قضائي يجيز تسجيل الطفل المولود سفاحًا

10 قتلى على الأقل بانفجار كبير في مدينة الراعي شمال سوريا

10 قتلى على الأقل بانفجار كبير في مدينة الراعي شمال سوريا

ما نتيجة أول يوم من محادثات سد النهضة؟

ما نتيجة أول يوم من محادثات سد النهضة؟

الرئيس الجزائري يعلن إجراء الانتخابات الرئاسية في 12 ديسمبر

الرئيس الجزائري يعلن إجراء الانتخابات الرئاسية في 12 ديسمبر