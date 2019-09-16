تراجع كبير بنسبة المشاركة بالانتخابات التونسية وبسان فرانسيسكو لم يُصوت أحد

رام الله - دنيا الوطن

اعتبر المرشح في الانتخابات الرئاسية التونسية، يوسف الشاهد، نسبة المشاركة المسجلة في الانتخابات الحالية بأنها مؤشر سلبي، خاصة أنها تراجعت بنسبة 20% عن انتخابات عام 2014.



وعزا الشاهد، وفق (روسيا اليوم)، هذه الظاهرة إلى ما وصفه بـ "تشتت الصف الديمقراطي"، داعياً "الصف الديمقراطي إلى التقاط هذه الرسائل وتداركها في الانتخابات التشريعية".وفي سياق ذي صلة، أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون، أن مكتب التصويت في مدينة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة فتح أبوابه منذ يوم الجمعة، لكن لم يصوت أي تونسي مقيم هناك.وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، قد أفادت بأن نسبة المشاركة في الاستحقاق الرئاسي، بلغت 45 بالمئة بالداخل، مقابل 19.7 بالمئة في الخارج.