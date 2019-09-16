نتنياهو لترامب: لن أعترف بحق العودة وسأضم البؤر اليهودية بالخليل

رام الله - دنيا الوطن

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، جزءاً من مباحثاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن خطة السلام المعروفة باسم (صفقة القرن).







وقال نتنياهو، لإذاعة الجيش الإسرائيلي، الاثنين: "أخبرت ترامب بأنني لن أقتلع أي شخص، ولن اعتراف بحق العودة، وسأضم أيضاً كريات أربع والبؤرة اليهودية في الخليل"‬.





يذكر، أن نتنياهو، أكد أنه في حال أُعيد انتخابه مجدداً كرئيس للوزراء، فإنه سيضم الأغوار إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، الأمر الذي أثار حفيظة السلطة الفلسطينية.





ومن المقرر، أن تعقد الحكومة الفلسطينية، اليوم الاثنين، جلستها الأسبوعية في الأغوار، رداً على تصريحات نتنياهو الأخيرة.

