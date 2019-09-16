ترامب: نعرف من يقف وراء هجمات (أرامكو) بالسعودية

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب: إن الولايات المتحدة، تعتقد أنها تعرف من يقف وراء الهجمات على منشأتي نفط في السعودية.





وأضاف ترامب، عبر (تويتر): "تنتظر تقييم الرياض للحادث، وكيفية التعامل معه، ولدينا سبب للاعتقاد أننا نعرف الفاعل بناء على التحقيق، لكننا ننتظر الاستماع للمملكة حول من يعتقدون أنه تسبب في الهجوم، وما هي الشروط التي سنواصل العمل بموجبها".







وفي وقت سابق أكد ترامب، أنه سمح باستخدام النفط من المخزون الاستراتيجي، إذا دعت الحاجة لتجنب النقص في الأسواق، بعد هجمات (أرامكو)، في حين أعلن البيت الأبيض استعداد واشنطن للتحرك حال "تنفيذ إيران هجمات جديدة" على السعودية، لحماية المصالح الأمريكية.





وكان معملان تابعان لشركة (أرامكو) السعودية، قد تعرضا فجر السبت لهجوم تسبب في توقف 50% من إنتاج الشركة.

رام الله - دنيا الوطنوتبنت جماعة الحوثيين في اليمن المسؤولية عن الهجوم، لكن مسؤولين أمريكيين، وجهوا أصابع الاتهام إلى طهران، محذرينها من مغبة مواصلة "استفزازاتها".