رداً على نتنياهو.. الحكومة الفلسطينية تعقد جلستها الأسبوعية في الأغوار

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن إبراهيم ملحم، الناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، مساء أمس الأحد، أن مجلس الوزراء، سيعقد جلسته الأسبوعية اليوم الاثنين، الساعة الـ 12 ظهراً، في قرية فصايل بالأغوار.



وتأتي هذه الجلسة، ضمن استراتيجية الحكومة عبر التنمية بالعناقيد؛ لتعزيز صمود المزارعين، ولمواجهة المخططات الإسرائيلية الرامية إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).