قوات الاحتلال تعتقل أربعة مواطنين من بلدة بيت كاحل بالخليل

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الاثنين، أربعة مواطنين من بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل، بينهم أب ونجله، خلال عمليات دهم وتفتيش طالت عددا من المنازل.



وأفادت مصادر محلية، بأن المعتقلين هم: نائب رئيس بلدية بيت كاحل بسام عطيه الزهور (48 عاما)، وابنه أمير (29 عاما)، وعمر محمود عبد الهادي عصافرة (23 عاما) ومنتصر محمود اسماعيل ابريوش، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).



يذكر أن مداهمة قوات الاحتلال للبلدة هي الثامنة من نوعها خلال أقل من شهر منذ اعتقال المتهمين بتنفيذ عملية قتل الجندي في مجمع "كفار عصيون" جنوب بيت لحم؛ حيث طالت عمليات الاعتقال المتكررة 18 مواطنا على الأقل، بينهم سيدة، فيما تم اخطار منزلين بالهدم.