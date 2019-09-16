طقس الاثنين: الجو غائم جزئياً وارتفاع طفيف على درجات الحرارة

المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 27-18 29-18 31-20 بيت لحم 27-18 29-18 31-20 رام الله والبيرة 25-17 27-17 29-19 طولكرم 30-22 31-22 33-23 نابلس 29-19 31-19 33-21 قلقيلية 30-22 31-22 33-23 جنين 31-21 33-21 35-23 سلفيت 27-18 29-18 31-20 طوباس 32-21 34-21 35-23 روابي 28-18 30-18 32-19 الخليل 26-17 28-17 30-19 غزه 29-23 30-23 32-24 أريحا 36-25 38-25 40-27 خانيونس 29-23 30-23 32-24 الأغوار الشمالية 34-23 36-23 38-25 رفح 30-22 31-22 33-23

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو اليوم الاثنين، غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها ادنى معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.الثلاثاء 2019/09/17: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بقليل ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.الاربعاء 2019/09/18: يكون الجو حاراً نسبياً الى حار، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.الخميس 2019/09/19: يكون الجو حاراً نسبياً الى حار، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين خاصة يوم الاربعاء من:1- التعرض لاشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة اثناء ساعات الذروه ما بين الساعه الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.2- خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب الجافة.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي