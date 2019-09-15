الرئيس الجزائري يعلن إجراء الانتخابات الرئاسية في 12 ديسمبر

أعلن رئيس الدولة الجزائري عبد القادر بن صالح اليوم الأحد إجراء الانتخابات الرئاسية يوم الخميس الموافق 12 كانون أول/ ديسمبر المقبل.





وأعلن بن صالح في خطاب موجه للامة اليوم الأحد استدعاء هيئة الانتخابات، استعدادا للانتخابات الرئاسية.





كان بن صالح وقع السبت على القانونين المتعلقين بالسلطة المستقلة للانتخابات وبنظام الانتخابات، وذلك بعد "استيفاء كل الإجراءات التي ينص عليها الدستور، وبعد أن أبلغ المجلس الدستوري رأيه حولها لرئيس الدولة".





كما أنهى بن صالح، مهام الأمين العام للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات فؤاد مخلوف.





وجرى اليوم أيضا تزكية وزير العدل الاسبق، محمد شرفي، رئيسا للهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات. كان الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الجزائري قد صرح في وقت سابق بأنه "من الأجدر استدعاء الهيئة الناخبة في 15 أيلول/ سبتمبر" من أجل إجراء "الانتخابات الرئاسية التي تعد مطلبا شعبيا في آجال معقولة".

رام الله - دنيا الوطن