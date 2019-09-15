مضرب منذ 60يوما.. الأسير سلطان خلف معرض للشهادة في أي لحظة

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت محامية الاسير المضرب عن الطعام لليوم 60 سلطان أحمد خلف، بأنه دخل في مرحلة حرجة ويعاني من خلل في الدماغ وتقرحات في الفم وضعف شديد في الرؤية وشهقة مستمرة ولا يستطيع القيام بأي حركة.



وحذرت المحامية أحلام حداد من استشهاده في أي لحظة.



يذكر ان قوات الاحتلال أعادت اعتقال الأسير المحرر خلف،من سكان بلدة برقين، قضاء مدينة جنين، بتاريخ 8/7/2019، وأصدرت بحقه قرار اعتقالٍ إداري مدته ستة أشهر، مما دفعه لخوض إضرابٍ مفتوحٍ عن الطعام، وقد كان اعتقل سابقاً وأمضى أربع سنوات في سجون الاحتلال؛ بتهمة انتمائه لحركة الجهاد الإسلامي.