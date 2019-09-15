أسرى الجبهة الديمقراطية في سجون الاحتلال يشرعون بالإضراب عن الطعام

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رام الله - دنيا الوطن

بدأت منظمات الجبهة الديمقراطية في سجون الاحتلال بتطبيق خطة إسناد الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام، إذ دخل الإضراب الدفعة الأولى المكونة من خمسة عشر أسيرا من أبناء الجبهة، لينضموا الى معركة الصمود التي يخوضها الرفيق الأسير إسماعيل خلف (الدرة) المضرب عن الطعام منذ أكثر من خمسة وخمسين يوماً، إلى جانب باقي الأسرى الإداريين، دعما لصمودهم ومطالبهم بإنهاء الاعتقال الإداري ونيل حريتهم.



وأكدت الجبهة الديمقراطية، أن منظماتها في السجون، قررت خطوات أخرى تشمل انضمام دفعات جديدة من عشرات الأسرى في مختلف سجون الاحتلال، إلى معركة الإضراب عن الطعام، من خلال خطوات تدريجية وتصاعدية حتى يحقق الأسرى مطالبهم المشروعة.



وكان ممثلو الجبهة في الحركة الأسيرة قد حملوا سلطات الاحتلال وإدارة السجون كامل المسؤولية عن حياة الأسرى المضربين، مؤكدين أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام المخاطر التي تهدد حياة الأسرى اسماعيل خلف واحمد غنيم وغيرهما من الاسرى المضربين.



أما الدفعة الاولى من أسرى الديمقراطية الذين بدأوا صباح اليوم الاحد 15/9 الإضراب عن الطعام إسنادا للأسرى الإداريين فهم: هيثم عنتري ، ومنذر صنوبر ، وابراهيم عرام ، ومجدي سالم ، وليث محسن ، وانيس حلبية ، ومعتز دخل الله ، ومحمد زهران ، وعبد صلاح ، وهمام عطا ، ومعتز جفال ، وأنيس عمرو.