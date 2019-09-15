استهداف مستوطنة قرب رام الله بزجاجات حارقة

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رام الله - دنيا الوطن

نشب حريق في مستوطنة "عوفرا" شرق رام الله، نتيجة استهدافها بزجاجات حارقة.



وزعم موقع 0404 الاسرائيلي، أن شباباً فلسطينيين قاموا بإلقاء الزجاجات الحارقة تجاه المستوطنة، مما أدى إلى نشوب حريق فيها.



وأفاد الموقع أن سيارات الإطفاء قدمت للمستوطنة، وتحاول في هذه الأثناء السيطرة على الحريق.