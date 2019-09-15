الانتخابات التونسية.. منع المرشح السجين من الإدلاء بصوته

المرشح الرئاسي نبيل القروي

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رام الله - دنيا الوطن

أكد رئيس الهيئة العليا للانتخابات التونسية، نبيل بافون، أن المرشح الرئاسي نبيل القروي، المحتجز في السجن لم يسمح له بالإدلاء بصوته.



وقال بافون: إنه لا يمكن إقامة لجنة اقتراع خاصة بالسجناء لأن السجين شخص مسلوب الإرادة، ولا يسمح له بالتصويت.



ورغم توقيف القروي، وإيداعه السجن على ذمة التحقيق بشأن قضايا فساد وغسل أموال؛ إلا أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سمحت له بالترشح، لكن القضاء، يرفض إطلاق سراحه.



ووجه المرشح الرئاسي التونسي القروي رسالة إلى الناخبين من داخل السجن، أعلن فيها إضرابه عن الطعام.