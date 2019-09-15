عبر العراق.. إسرائيل تتهم إيران بقصف (أرامكو) السعودية

رام الله - دنيا الوطن

زعم موقع (ديبكا) الإسرائيلي، أن طائرات بدون طيار إيرانية، انطلقت من العراق لمهاجمة مصافي النفط السعودية، صباح أمس السبت.







وقال الموقع الإسرائيلي: إن عشرات الطائرات دون طيار المتفجرة، صناعة إيرانية، هي التي نفذت هجوماً على مصفاة بقيق السعودية.





وأوضح الموقع، أن عشرات الطائرات دون طيار من نوع (درونز) قد أقلعت من قواعد عراقية موالية لإيران في جنوب العراق، وبأن المسافة بين هذه القواعد والمنشآت النفطية السعودية ما يزيد قليلاً عن 800 كم فقط.





وأفاد الموقع بأن هذا الهجوم يعتبر أكثر الهجمات الإيرانية توسعاً على أهداف نفطية في الخليج، منذ أن بدأت الهجمات في المنطقة قبل 5 أشهر، وتحديداً في الأسبوع الثاني من أيار/ مايو الماضي، حينما تم توسيع الجبهة الإيرانية ضد العقوبات الأمريكية في العراق.

وحذر الموقع الإلكتروني، بلاده والولايات المتحدة الأمريكية من إنشاء الحرس الثوري الإيراني لبنية تحتية لوجستية جوية في العراق، قادرة على استهداف "بنك أهداف" في الشرق الأوسط، عبر إطلاق عشرات الطائرات دون طيار (درونز) المتفجرة.وكانت جماعة (أنصار الله) الحوثية، قد تبنت، أمس السبت، هجوماً بطائرات مسيرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي (أرامكو) في محافظتي "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية.وقال التحالف العربي بقيادة السعودية، مساء أمس السبت، إنه يحقق لمعرفة المتورطين في الهجوم بطائرات ميسرة على معامل شركة (أرامكو) السعودية للنفط.