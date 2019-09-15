حماس: انسحاب الاحتلال من غزة سيتكرر في كل الأرض الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

قال حازم قاسم، الناطق باسم حركة حماس، مساء اليوم الأحد: إن انسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة قبل أربعة عشر عامًا، شكل نقطة فارقة في تاريخ الصراع بين الشعب الفلسطيني الثائر والمحتل الغاصب.



وأضاف في تصريح صحفي له بمناسبة الانسحاب، "هذا الانسحاب كان أكبر دليل وبرهان، على قدرة المقاومة الشاملة، المسنودة من الحاضنة الشعبية، والتفاف الجمهور حولها، على إجبار الاحتلال على التقهقر والتراجع والانكفاء".



وتابع "أثبت هذا الانسحاب، أن شعبنا قادر على انتزاع حريته مهما بلغت التضحيات، وأن ما حصل من انسحاب من القطاع سيتكرر في كل الأرض الفلسطينية، ما دامت المقاومة مستمرة، وثورة شعبنا مشتعلة".



وواصل قاسم "في ذكرى الإنسحاب تواصل غزة ثورتها في مسيرات العودة وكسر الحصار، التي أضحت واحدة من محطات نضال شعبنا العظيمة، هادفةً إلى تثبيت حقوق شعبنا بالأرض والمقدسات".



وأضاف "سيظل الانسحاب من قطاع غزة، إنجازاً لمشروع المقاومة على امتداد فلسطين، فالثورة المتواصلة في الضفة الغربية، كانت واحدة من عوامل الضغط الكبيرة على صانع القرار عند الاحتلال للانسحاب من غزة، فالمقاومة حيثما كانت تسند بعضها بعضاً".