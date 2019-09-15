دولي

البيت الأبيض: ترامب قد يلتقي روحاني

البيت الأبيض: ترامب قد يلتقي روحاني
رام الله - دنيا الوطن
أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد يلتقي نظيره الإيراني حسن روحاني؛ رغم اتهام الولايات المتحدة لإيران بأنها وراء الهجمات بطائرات مسيرة على منشآت نفطية سعودية.

ولم تستبعد مستشارة البيت الأبيض كيليان كونواي، احتمال اللقاء عبر مكالمة تلفزيونية، تزامنت مع بذل السعودية كل الجهود لتسريع استئناف العمليات في منشأتي نفط، استهدفتهما طائرات مسيرة، وأدت إلى خفض إنتاج النفط السعودي.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بأصبع الاتهام مباشرة إلى طهران، منوهًا إلى عدم وجود أدلة على أن هذا "الهجوم غير المسبوق على إمدادات الطاقة العالمية" نُفّذ من اليمن.

وأوضحت كونواي لشبكة (فوكس نيوز صندي) أن ترامب، سيفكر في تنفيذ اقتراحه بعقد اللقاء مع روحاني في الاجتماع المقبل للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، مبينة أن الظروف يجب أن تكون دائماً جيدة، لكي يبرم هذا الرئيس اتفاقاً أو يعقد اجتماعاً.

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