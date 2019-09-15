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دولي

مجهولون يعتدون على مكاتب سفارة الاتحاد الأوروبي في منطقة تل أبيب

مجهولون يعتدون على مكاتب سفارة الاتحاد الأوروبي في منطقة تل أبيب
اعتدى مجهولون، اليوم الأحد، على مكاتب سفارة الاتحاد الأوروبي، في منطقة تل أبيب بإسرائيل، وخطوا شعارات تطالب بطرد ممثلي الاتحاد الأوروبي، وتدعي أن "المال الألماني يقتل اليهود".

ويذكر أن عصابات "تدفيع الثمن" الإرهابية نفذت العديد من الاعتداءات العنصرية في عدد من القرى والبلدات الفلسطينية بالضفة الغربية، وداخل أراضي الـ48، استهدفت خلالها منازل المواطنين وممتلكاتهم، والمساجد، والكنائس، والمقابر الإسلامية والمسيحية، دون ملاحقة أجهزة الاحتلال لهذه العصابات وعناصرها.

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