نتنياهو يتغزل بقناة (الجزيرة)

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

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رام الله - دنيا الوطن

تغزل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم، الأحد، بقناة إخبارية عربية.



وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن نتنياهو تغزل بقناة (الجزيرة) القطرية، مقارنة بقنوات إخبارية ووسائل إعلام إسرائيلية.



وقالت الإذاعة، إن نتنياهو يقارن بين كل من شبكتي القنوات،(News Channel IL) و(new sisrae l13) الإخباريتين الإسرائيليتين، وبين قناة الجزيرة القطرية.



وقال نتنياهو: بعض القنوات الإخبارية العربية (في إشارته إلى قناة الجزيرة القطرية) تعطي مزيداً من الاحترام، وتمنح مزيداً من الوقت للرد أو الإجابة.