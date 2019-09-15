بحر: نُشيد بمخرجات اجتماع منظمة التعاون الإسلامي الداعمة للمقاومة الفلسطينية

أحمد بحر

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رام الله - دنيا الوطن

أشاد القيادي في حركة حماس، أحمد بحر، بالبيان الختامي لاجتماع دول التعاون الإسلامي الداعم لحق الشعب الفلسطيني في المقاومة والتحرير بكافة السبل من الاحتلال، والتصدي لقرار نتنياهو ضم أراضي من الضفة الغربية.



وقال بحر خلال تصريح صحفي: إن القضية الفلسطينية ستبقى

القضية المركزية بالرغم من الأصوات النشاز لبعض القيادات العربية.



ودعا دول منظمة التعاون الإسلامي إلى مزيد من الدعم للقضية الفلسطينية على المستوى السياسي والمالي، وملاحقة الاحتلال على جرائمه في المحافل الدولية وتقديمه للمحاكم.



كما أكد على ضرورة التصدي للتطبيع العربي مع الاحتلال، مؤكدا أن التطبيع يشجع الاحتلال على مزيد من جرائمه ضد شعبنا الفلسطيني ومقدساته، ويعد طعنة في خاصرة القضية الفلسطينية.