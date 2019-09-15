نتنياهو: صفقة القرن ستعلن بعد أيام قليلة من الانتخابات العامة

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن صفقة القرن ستُطرح عقب انتهاء الانتخابات الإسرائيلي مباشرة.



وقال نتنياهو، وفق ما نقلت عته قناة (i24 NEWS Arabic): إن صفقة القرن ستُعلن بعد أيام قليلة من الانتخابات العامة في إسرائيل، والمزمعة الثلاثاء المقبل، مبينًا أنه اختار طقام عمل برئاسة مدير مكتبه العام، لبلورة إحلال السيادة على منطقة الأغوار وشمالي البحر الميت.



وأوضح أن بسط السيادة الإسرائيلية على كافة مناطق الضفة والأغوار، وكذلك المناطق الموجودة ضمن الكتل وخارجها؛ تُعتبر خطوة مهمة وحيوية بالنسبة لأمن إسرائيل.



وتابع: سيتم التطرق لهذه الأشياء من خلال صفقة القرن بعد أيام.



يشار إلى أنه بعد أن كان من المتوقع نشر الخطة الأمريكية في شهر حزيران/ يونيو الماضي، جرى تأجيل نشرها إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية المقررة في السابع عشر من هذا الشهر.



وفي الثامن والعشرين من شهر آب/ أغسطس الماضي، قال مساعد الرئيس الأمريكي جيسون غرينبلات في تغريدة على موقع (تويتر): "قررنا عدم نشر الصفقة قبل الانتخابات الإسرائيلية".



35c2689c2a7c46a4.mp4