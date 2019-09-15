عاجل

  • نتنياهو: صفقة القرن ستعلن بعد أيام قليلة من الانتخابات العامة

شؤون فلسطينية

أبو رخية: اذا ما وفرت الحكومات حماية للنساء فنحن جاهزون لحمايتهن

أبو رخية: اذا ما وفرت الحكومات حماية للنساء فنحن جاهزون لحمايتهن
خاص دنيا الوطن
أكد أشرف أبو رخية مستشار شؤون العشائر في قطاع غزة، أن قضية وفاة الفتاة إسراء غريب، تمس بالعادات والتقاليد والأعراف، مطالبا بوقف نزل دماء المرأة، لافتا إلى أنه إذا لما توفر الحكومات الحماية للنساء، فإن العشائر جاهزون لحمايتهن.

وقال أبو رخية لبرنامج "استوديو الوطن": "اذا كان الطرف المشترك بالقتل، يتولى ولاية الدم الاعمام والجد مطالبون بالحقوق العرفة، حتى لو والد او اشقاء الفتاة الذي يودون الحصول على الحقوق العرفية".

وأضاف: "لا للقتل حتى لو كانت الجريمة على خلفية الشرف الا بعد التأكد، هل المتهمة متورطة اما لا، فالحكومة تتولى التأكيد او النفي بما نص عليه القانون".

وبين أبو رخية، أن القانون العرفي متكامل يوجد به اجراءات لكل قضية، والذي نص على أن المرأة المعنفة ان تلجأ الى القانون العرفي، بعد تعرضها للعنف.

وقال: "القانون العرفي معروف في الشرف، فلا يحد لأحد ان يقتل شقيته او زوجته الا بعد التأكد من أنها اخطأت، وبناء على تقارير من جهات رسمية"، داعيا لانزال اشد العقوبات لمن يمارس العنف ضد النساء.

واوضح أبو رخية، أن استخدام المادة 330 في مؤتمر النيابة العامة، جاء لهضم حق الفتاة اسراء غريب، وانصف عائلتها.

أخبار ذات صلة

العسيلي: نقود مباحثات مكثفة لزيادة صادرتنا الوطنية واستقطاب استثمارات

العسيلي: نقود مباحثات مكثفة لزيادة صادرتنا الوطنية واستقطاب استثمارات

مجدلاني: القيادة الفلسطينية تستمد قوة موقفها من قوة وصمود شعبها

مجدلاني: القيادة الفلسطينية تستمد قوة موقفها من قوة وصمود شعبها

بيان اجتماع &#34;التعاون الإسلامي&#34; يرفض ويدين بشدة إعلان نتنياهو بشأن غور الأردن

بيان اجتماع "التعاون الإسلامي" يرفض ويدين بشدة إعلان نتنياهو بشأن غور الأردن

داعية لوقف &#34;الجنون&#34; الإسرائيلي.. الرئاسة تعلّق على اجتماع الحكومة الإسرائيلية في الأغوار

داعية لوقف "الجنون" الإسرائيلي.. الرئاسة تعلّق على اجتماع الحكومة الإسرائيلية في الأغوار

بيان من (أونروا) بشأن الاعتداء على إحدى معلماتها بغزة

بيان من (أونروا) بشأن الاعتداء على إحدى معلماتها بغزة

وزارة الاتصالات: بدء الترتيبات لإعداد سياسة وطنية للتحول الرقمي

وزارة الاتصالات: بدء الترتيبات لإعداد سياسة وطنية للتحول الرقمي

وزير العدل يلتقي وفداً من المبادرة النسوية &#34;الأورومتوسطية&#34; في فلسطين

وزير العدل يلتقي وفداً من المبادرة النسوية "الأورومتوسطية" في فلسطين

أبو ردينة: الشعب الفلسطيني هو صاحب القرار على أرضه ولا شرعية للاستيطان

أبو ردينة: الشعب الفلسطيني هو صاحب القرار على أرضه ولا شرعية للاستيطان

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا تهدد إسرائيل

سوريا تهدد إسرائيل

شؤون فلسطينية

أبو رخية: اذا ما وفرت الحكومات حماية للنساء فنحن جاهزون لحمايتهن

أبو رخية: اذا ما وفرت الحكومات حماية للنساء فنحن جاهزون لحمايتهن

العسيلي: نقود مباحثات مكثفة لزيادة صادرتنا الوطنية واستقطاب استثمارات

العسيلي: نقود مباحثات مكثفة لزيادة صادرتنا الوطنية واستقطاب استثمارات

مجدلاني: القيادة الفلسطينية تستمد قوة موقفها من قوة وصمود شعبها

مجدلاني: القيادة الفلسطينية تستمد قوة موقفها من قوة وصمود شعبها

وزارة الاتصالات: بدء الترتيبات لإعداد سياسة وطنية للتحول الرقمي

وزارة الاتصالات: بدء الترتيبات لإعداد سياسة وطنية للتحول الرقمي

وزير العدل يلتقي وفداً من المبادرة النسوية &#34;الأورومتوسطية&#34; في فلسطين

وزير العدل يلتقي وفداً من المبادرة النسوية "الأورومتوسطية" في فلسطين

أبو ردينة: الشعب الفلسطيني هو صاحب القرار على أرضه ولا شرعية للاستيطان

أبو ردينة: الشعب الفلسطيني هو صاحب القرار على أرضه ولا شرعية للاستيطان

الديمقراطية: اجتماع حكومة نتنياهو في الأغوار منعطف خطير يتهدد المصالح الوطنية

الديمقراطية: اجتماع حكومة نتنياهو في الأغوار منعطف خطير يتهدد المصالح الوطنية

متحدثون دوليون ورياديون يشاركون بـ&#34;المؤتمر الفلسطيني الدولي الأول للبيئة الحاضنة للريادة&#34;

متحدثون دوليون ورياديون يشاركون بـ"المؤتمر الفلسطيني الدولي الأول للبيئة الحاضنة للريادة"

منوعات

إعلامية شهيرة لزوجة معتصم النهار: &#34;أنا بموت بموت بزوجك&#34;

إعلامية شهيرة لزوجة معتصم النهار: "أنا بموت بموت بزوجك"

شيرين تفقد جنينها في الشهر الخامس من الحمل... إليكم التفاصيل

شيرين تفقد جنينها في الشهر الخامس من الحمل... إليكم التفاصيل

ظهور نادر لوالدة الفنانة هنادي مهنا الفرنسية

ظهور نادر لوالدة الفنانة هنادي مهنا الفرنسية

شاهد: هيفاء حسين تبشر محبيها بحملها في شهرها السابع

شاهد: هيفاء حسين تبشر محبيها بحملها في شهرها السابع

نجمة شهيرة عن طليقها المخرج السعودي: أفتقده كثيراً

نجمة شهيرة عن طليقها المخرج السعودي: أفتقده كثيراً

كيف أصبح شكل هند البلوشي بعد أيام من إزالة الفيلر من وجهها؟

كيف أصبح شكل هند البلوشي بعد أيام من إزالة الفيلر من وجهها؟

حورية فرغلي تفضح خالد يوسف: &#34;أصر على تصوير هذا المشهد&#34;

حورية فرغلي تفضح خالد يوسف: "أصر على تصوير هذا المشهد"

نادين نجيم تعلن انفصالها عن زوجها هادي أسمر

نادين نجيم تعلن انفصالها عن زوجها هادي أسمر

انهيار فنانة خليجية بعد تسريب فيديو لها

انهيار فنانة خليجية بعد تسريب فيديو لها

حبس الفنان أحمد عبد الله محمود عامين لاتهامه بـ&#34;خيانة الأمانة&#34;

حبس الفنان أحمد عبد الله محمود عامين لاتهامه بـ"خيانة الأمانة"

عربي

نسبة المشاركة بالانتخابات الرئاسية التونسية تبلغ 16% حتى منتصف النهار

نسبة المشاركة بالانتخابات الرئاسية التونسية تبلغ 16% حتى منتصف النهار

الاتحاد الأوروبي يحذر من تهديد حقيقي للأمن الإقليمي بعد الهجمات على &#34;أرامكو&#34;

الاتحاد الأوروبي يحذر من تهديد حقيقي للأمن الإقليمي بعد الهجمات على "أرامكو"

رئيس هيئة الانتخابات التونسية: لم يثبت شراء أصوات ناخبين

رئيس هيئة الانتخابات التونسية: لم يثبت شراء أصوات ناخبين

العراق يَنفي استخدام أراضيه لمهاجمة مُنشآت نفطية سعودية

العراق يَنفي استخدام أراضيه لمهاجمة مُنشآت نفطية سعودية