أبو رخية: اذا ما وفرت الحكومات حماية للنساء فنحن جاهزون لحمايتهن

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خاص دنيا الوطن

أكد أشرف أبو رخية مستشار شؤون العشائر في قطاع غزة، أن قضية وفاة الفتاة إسراء غريب، تمس بالعادات والتقاليد والأعراف، مطالبا بوقف نزل دماء المرأة، لافتا إلى أنه إذا لما توفر الحكومات الحماية للنساء، فإن العشائر جاهزون لحمايتهن.



وقال أبو رخية لبرنامج "استوديو الوطن": "اذا كان الطرف المشترك بالقتل، يتولى ولاية الدم الاعمام والجد مطالبون بالحقوق العرفة، حتى لو والد او اشقاء الفتاة الذي يودون الحصول على الحقوق العرفية".



وأضاف: "لا للقتل حتى لو كانت الجريمة على خلفية الشرف الا بعد التأكد، هل المتهمة متورطة اما لا، فالحكومة تتولى التأكيد او النفي بما نص عليه القانون".



وبين أبو رخية، أن القانون العرفي متكامل يوجد به اجراءات لكل قضية، والذي نص على أن المرأة المعنفة ان تلجأ الى القانون العرفي، بعد تعرضها للعنف.



وقال: "القانون العرفي معروف في الشرف، فلا يحد لأحد ان يقتل شقيته او زوجته الا بعد التأكد من أنها اخطأت، وبناء على تقارير من جهات رسمية"، داعيا لانزال اشد العقوبات لمن يمارس العنف ضد النساء.



واوضح أبو رخية، أن استخدام المادة 330 في مؤتمر النيابة العامة، جاء لهضم حق الفتاة اسراء غريب، وانصف عائلتها.