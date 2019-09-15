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العسيلي: نقود مباحثات مكثفة لزيادة صادرتنا الوطنية واستقطاب استثمارات

العسيلي: نقود مباحثات مكثفة لزيادة صادرتنا الوطنية واستقطاب استثمارات
رام الله - دنيا الوطن
 قال وزير الاقتصاد الوطني، رئيس المجلس الفلسطيني للصادارات، اليوم الاحد: إننا  "نقود مشاروات ومباحاثات حثيثة مع مختلف البلدان وخاصة العربية لزيادة صادرتنا الوطنية وإزالة المعيقات الفنية غير الجمركية التي تضعف من دخول منتجاتنا للأسواق".

وأضاف العسيلي خلال ترأسه اجتماع المجلس الفلسطيني للصادرات: "مهتمون بإقامة شراكات استثمارية من شأنها تسهم في توسيع القاعدة الانتاجية وهذا بدوره ينعكس على الصادرات ايضا، لافتاً لبلا انه جاري العمل حاليا للتحضير لمؤتمر الاستثمار العربي في فلسطين المقرر عقده في القاهرة ولمسنا اهتمام كبير من المستثمرين العرب بالمشاركة في هذا المؤتمر الهام".

وأشار العسيلي خلال الجلسة التي عقدت بمقر وزارة الاقتصاد وبحضور نائب رئيس المجلس عرفات عصفور رئيس مركز التجارة الفلسطيني بال تريد ومعظم اعضاء المجلس من القطاعين العام والخاص والقطاع الأكاديمي، الى التحضيرات الجارية لتنظيم معارض دولية في جاكرتا وروسيا والعراق في مجالات مختلفة من شانها الترويج للمنتجات الوطنية لافتا الى اهمية دور مركز التجارة الفلسطينية - بال تريد في ذلك.

وقال الوزير: "نفتخر بالصناعة الوطنية ونعمل ما يمكن من أجل تسهيل تدفقها الى الأسواق الخارجية وهذا يقتضي العمل على العديد من القضايا والتي منها تبسيط الاجراءات المتبعة في عمليات التصدير وان لدينا من القدرات التصديرية ما يجعلنا نفتخر بها".

وأكد الوزير على الأهمية الاستراتيجية لمجلس الصادرات في توحيد جهود كافة الأطراف ذوي العلاقة بما يخدم تنمية صادراتنا الفلسطينية.

وراجع المجلس خلال جلسته النظام الخاص للمجلس تمهيدا لاقراره ، وآخر على صعيد النافذة الموحدة الخاصة بإجراءات التصدير بشكل عام وللمنتجات الزراعية على وجه الخصوص.
واعتمد المجلس النظام الخاص بمنح شعار عصفور الشمس الفلسطيني الشعار الذي تم إعتماده من مجلس الوزراء السابق كرمز للصادرات الفلسطينية، كما إعتماد آلية الرقابة الخاصة بحماية المنتجات الحرفية الفلسطينية من المنتجات المستوردة وان العمل على إدخالها حيز التنفيذ سيبدأ على الفور .

و بحث آخر التطورات على صعيد تقرير أداء الصادرات وسيقوم بال تريد - سكرتاريا المجلس بالعمل مع الشركاء تحديدا جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني لإنجاز هذه المهمة.



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